  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

کاهش 20 درصدی قیمت قطعات کامپیوتری در بازار

کاهش 20 درصدی قیمت قطعات کامپیوتری در بازار

یکی از فعالان بازار کامپیوتر از کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت قطعات کامپیوتر در بازار طی ماه جاری خبر داد و گفت: این کاهش قیمت همزمان با ثبات نرخ ارز، افزایش قدرت خرید مصرف کننده نهایی را در پی خواهد داشت.

نریمان خالصی - مدیرکل قطعه شرکت سازگار ارقام در گفتگو با خبرنگار مهر کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت قطعات رایانه را مربوط به مادربرد، کارت گرافیک و پردازنده عنوان کرد و اظهار داشت: در آخرین ماههای سال گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز با افزایش بی سابقه قیمت قطعات کامپیوتری در کشور مواجه شدیم که این موضوع کاهش تقاضا برای خرید رایانه های خانگی – pc – را در پی داشت.

وی با اشاره به برنامه ریزی های در دست اجرا از سوی شرکت سازگار ارقام که بیشترین سهم واردات قطعات کامپیوتری به کشور را در اختیار دارد، تاکید کرد: اواخر سال گذشته همزمان با نوسانات نرخ ارز، قیمت کالاهای دیجیتالی دو برابر شد که این موضوع کاهش تقاضا برای انواع رایانه از جمله لپ تاپ و تبلت و pc را در پی داشت.

این فعال بازار گفت: اما در سال جاری تمامی تلاش این است که با افزایش واردات قطعات کامپیوتری، سیاست کاهش نرخ این قطعات را در بازار داشته باشیم تا هر خانواده ایرانی توان خرید یک دستگاه کامپیوتر خانگی را با قیمت مناسب داشته باشد.

کد مطلب 1605715

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