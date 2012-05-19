به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحاتی با اشاره به مطالب "انحصار تامین نهاده ها در اختیار یک شرکت/ خطر کمبود گوشت مرغ در بازار" و "انتقاد یک مسئول دولتی از مصوبه واردات گسترده کالاهای اساسی" نوشته اند: به اطلاع می ‌رساند، واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی و همچنین شرکت پشتیبانی امور دام صورت می‌گیرد و در سال جاری در پی جلسات برگزار شده با حضور عوامل ذیمدخل در شرکت مذکور مقرر گردید که شرکت یاد شده نسبت به مدیریت روند تامین و توزیع نهاده‌ها فیمابین تشکل‌ها اقدام نماید که هم اکنون مراحل تحویل و تحول آن در دست انجام می‌باشد.

در ادامه آمده است: همان گونه که مستحضرید واردات هر کالا صرفا منوط به کسری تولید داخلی و تامین بازار مصرف می‌باشد لذا در این ارتباط تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی پس از تشریفات و اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های ذیربط مبادرت به ورود کالاهایی نظیر گوشت‌ قرمز منجمد و مرغ منجمد وارداتی نموده‌اند که با توجه به مقدار گوشت مرغ توزیع شده در ایام پایانی سال کلیه مساعی لازم در حفظ تعادل عرضه و تقاضای کالای موصوف صورت گرفته است. با توجه به اینکه اساسا متولی تولید کالای مورد نظر، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد هم اکنون روند جوجه ریزی و امکان تولید را خوب ارزیابی که قطعاً در میزان تولید و عرضه کالای موصوف تاثیرگذار خواهد بود.

همان طوری که اشاره شد شرکت پشتیبانی امور دام کشور در چارچوب تجربه و سوابق قبلی تمام توان خود را با اعمال مدیریت واردات و همچنین مشارکت نهادهای بخش خصوصی نیز راساً مبادرت به واردات علوفه دامی نموده است تا به این ترتیب تعادل عرضه و تقاضا حفظ و از بروز کمبود جلوگیری شود.