کاهش 2.5 میلیارد مترمکعبی حجم خالی مخازن سدهای خوزستان

هوشنگ حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارندگی و محدودیت منابع آبی استان اظهار کرد: در هفت ماهه اول سال آبی در حوزه کارون 56 درصد، حوزه دز 44 درصد و حوزه کرخه 42 درصد با کاهش بارندگی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه حجم آوردهای مجموع حوزه های استان از سطوح پوشش برف تنها 1.5میلیارد متر مکعب بوده، افزود: بر این اساس وضعیت آورد نسبت به شرایط نرمال در حوزه کارون 65 درصد، حوزه دز 45 درصد، حوزه کارون بزرگ 57 درصد، حوزه مارون 80 درصد و حوزه کرخه 18 درصد بوده است که در مجموع میزان آورد آبی در سال جاری 50 درصد بوده است.



حسونی زاده با اشاره به اینکه در رتبه بندی مخازن امسال کمترین رتبه ها را نسبت به 40 سال گذشته داشته ایم، گفت: عملکرد مخازن سدهای استان در سال آبی 90-91 سه میلیارد و 600 میلیون مترمکعب بوده و خروجی آنها 46 درصد نسبت به سال آبی 89-90 افزایش داشته است.



وی با اشاره به ورودی 9 میلیارد و 202 میلیون مترمکعب آب به مخازن در سال آبی جاری اظهار کرد: از این رقم حجم مفیدی که خواهیم داشت و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته چهار میلیارد و 50 میلیون متر مکعب است.



معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان با بیان اینکه این رقم در سال گذشته شش میلیارد و 485 میلیون متر مکعب بوده، تصریح کرد: امسال حجم خالی مخازن سدهای استان هفت میلیارد و 12میلیون متر مکعب است که دو میلیارد و 500 میلیون متر مکعب نسب به سال گذشته کاهش داشته است.



وی با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای منابع آبی استان گفت: برای نیاز کشاورزی استان یک میلیارد و 900 میلیون متر مکعب آب می توانیم تامین کنیم.



حسونی زاده افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و روند کاهش منابع موجود و بروز خشکسالی، استفاده کارآمد از آب به منظور تولید محصولات کشاورزی، یک امر ضروری است.