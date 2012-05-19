مربیان نفت، دستیاران فرکی در فولاد شدند/ تسویه حساب با مربی پرتغالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پذیرش سمت سرمربیگری تیم فولاد، حمید سجادی را به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها، احمد خداداد را به عنوان مربی بدنساز و اکبر لارستانی را به عنوان دستیار به باشگاه فولاد معرفی کرد که با موافقت مسئولان این باشگاه، مربیان یادشده به کادرفنی تیم اهوازی اضافه شدند. این مربیان فصل گذشته با فرکی در تیم نفت همکاری می‌کردند.

همچنین نعیم سعداوی و کوروش بختیاری‎‌زاده دیگر نفرات کادرفنی تیم فوتبال فولاد را تشکیل می‌دهند که پس از بازگشت فرکی از سفر حج، تمرینات این تیم را از 16 خردادماه آغاز خواهند کرد.

براساس این گزارش، مسئولان باشگاه فولاد پس از عقد قرارداد با مربیان جدید با "آدولفو پارینا" مربی بدنساز پرتغالی این تیم که چهار سال پیش به همراه "ایناسیو" به فولاد آمده بود، تسویه حساب کردند و این مربی فصل آینده در جمع سرخپوشان اهوازی نخواهد بود.

حسین ابن قاسم، سرپرست تیم فوتبال فولادخوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این اخبار اظهار داشت: پس از بازگشت فرکی به ایران، برنامه‌های دیگر تیم برای آماده‌سازی جهت حضور در لیگ برتر تدوین و اجرایی خواهد شد.