ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قیمت خوراک مایع و گاز طبیعی مجتمع‌های پتروشیمی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش نمی یابد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خوراک مایع و گاز صنایع پتروشیمی مخالفت کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: افزایش قیمت خوراک منجر به گران شدن خوراک تولید بسیاری از محصولات نهایی در کشور خواهد شد.

نماینده مردم کلیبر در خانه ملت با تاکید بر اینکه در قانون بودجه سالجاری بحث افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی منتفی شده است، اظهارداشت: بر این اساس به دولت اعلام کرده ایم که با توجه به وضعیت پیش آمده امسال قیمت خوراک همچون سال گذشته ثابت بماند.

وی همچنین در خصوص افزایش قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهارداشت: تعیین قیمت بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است و بالاخره درصدی افزایش می یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی باید مطابق با قانون از اول خرداد ماه مشخص و اجرایی شود.

فتحی پور با بیان اینکه در حال حاضر مجلس مراحل تصویب لایحه بودجه سال 91 دولت را به پایان رسانده است، بیان کرد: این بودجه به شورای نگهبان ارسال شده است و پیش بینی می شود امروز بعداز ظهر مجلس جلسه ای برای رفع ایرادات شورای نگهبان برگزار کند.

وی با اعلام اینکه یکشنبه بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد، تبیین کرد: از این رو دولت می‌تواند از اول خرداد بر اساس بودجه سال 91 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرایی کند.