سامانه مدیریت تقاضا و مصرف سوخت در کشور طراحی شد

محسن تنها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ستاد مدیریت سوخت کشور اقدام به طراحی و تولید سامانه ای برای مدیریت مکانی تقاضا و مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومی کرده است.

وی افزود: با توجه به سازمان دهی صورت گرفته در لایه های مختلف کاری، آماده بهره برداری از نسخه یک این سامانه هستیم.

وی با اشاره به ویژگی های نسخه اولیه این سامانه اظهارکرد: این سامانه موجب توزیع عادلانه سوخت در بخش حمل ونقل عمومی، کاهش چشم مراجعات مردمی و ایجاد رفتار تشکیلاتی در لایه میانی وعملیاتی خدمات رسانی بخش حمل و نقل نظیر اتحادیه ها، سازمان ها و دستگاههای اجرایی مربوطه می شود.

معاون بازرسی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اشاره به اینکه 50 درصد از عملیات ها در این سیستم با وارد شدن اطلاعات جدید به صورت خودکار به روز می شود افزود: سرعت پردازش اطلاعات در این سیتم بالاست و در زمان کوتاهی عملیات های درخواستی را انجام می دهد.

تنها بیان کرد: در مرحله دوم هوشمند سازی کامل سامانه مد نظر است که حذف عملیات انسانی بعد از ثبت در خواستها توسط افراد را شامل می شود و کاهش هزینه های زاید سازمانی را نیز در بر خواهد داشت.

وی با اشاره به سامانه انتقادات و پیشنهادات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: این سامانه قادر است نظرات و پیشنهادات را جهت پیشبرد اهداف و خدمت رسانی بیشتر در حوزه حمل و نقل به صورت آنلاین دریافت کند.