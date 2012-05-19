رحیم فهیمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یوسف دهش چابکسوار خراسان شمالی در هفته پانزدهم رقابتهای سوارکاری کورس بهاره ایران که به میزبانی گنبد کاووس برگزار شد به مقام قهرمامی دست یافت.
وی اظهار داشت: این چابکسوار هم استانی با اسب چوچو افه با مالکیت مرحوم سردار نوروزی توانست در دور نخست مخصوص اسبهای ترکمن با پیشی گرفتن از تمامی حریفان در رده نخست این دور قرار بگیرد.
رییس هیئت سوارکاری استان تصریح کرد: در همین دور اسبهای چیتا و گل سیما در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
فهیمان اضافه کرد: در پایان رقابتهای این هفته جوایز نقدی به ارزش 223 میلیون و 200 هزار ریال به صاحبان اسبهای اول تا سوم کورسهای ششگانه اهدا شد.
وی افزود: چابکسوار خراسان شمالی نیز به عنوان قهرمان دور نخست، مبلغ 18 میلیون ریال جایزه دریافت کرد.
این مسئول در ادامه گفت: در رقابتهای این هفته 64 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در 7 دور به مسافتهای 1000 و 1550 متر به رقابت پرداختند.
نتایج هفته پانزدهم رقابتهای سوارکاری کورس بهاره ایران
کورس اول: چوچو افه، چیتا، گل سیما
کورس دوم: جنی سر، گری سیبل، سام
کورس سوم: رزیلا، گل قلاجق ، گلنوش
کورس چهارم: ریبرمن، نارفر، نانسی یزد
کورس پنجم: برق آسا، دم تک تک، گلد فیور
کورس ششم: آفرونا، میشل، آترینه
کورس هفتم: الیندا، زیبا گل، رعد 3
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