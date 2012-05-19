قطار مصوبات اجرا نشده با اعتبار هزار میلیارد تومانی شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده این سفردر حالی بسته شد که هیئت دولت به مسئولان این استان تاکید کرد که تمام مصوبات اجرا نشده خراسان رضوی تا پایان دولت دهم صددرصد به اتمام برسد و برای حل موانع مالی این پروژه ها اعتبار هزار میلیارد ریالی را به آن اختصاص داد.

100مصوبه در یکصدمین سفر استانی برای توسعه خراسان رضوی به تصویب هیئت دولت رسید که وام بلاعوض به کشاورزان برای تغییر آبیاری سنتی به شیوه های نوین، احداث پایگاه های اورژانس جاده ای و شهری در استان بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت فرسوده مشهد، سبزوار و نیشابور، احداث قطار شهری مشهد- گلبهار و چناران و تکمیل مطالعه سدهای بینالود، کلات از جمله این مصوبات است.

تصویب مصوبه های جدید در حالی انجام می شود که 23 درصد مصوبات سه سفر قبلی در گوشه و کنار این استان هنوز برای اجرایی شدن معطل مانده و دچار اما و اگرها شده اند.

در طول سفرهای اول، دوم و سوم هیئت دولت به خراسان رضوی، 551 مصوبه برای استان به تصویب رسید که در قالب دو هزار و64 پروژه تعریف شد.

از مجموع 551 مصوبه 426 مصوبه اجرایی شده، 114 مصوبه در دست اقدام بوده و عملیات احداث بقیه مصوبات هنوز آغاز نشده است و بدین ترتیب 23 درصد مصوبات در طول سه سفر هنوز در صف اجرائی شدن ایستاده اند و هنوز پرونده 4 درصد از مصوبات دور اول نیز باز است.

47 درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری خراسان رضوی نیز مربوط به سفر دوم است که در قالب 293 مصوبه و یک هزار و 115 پروژه طراحی شده است که از این تعداد218 مصوبه به سرانجام رسیده و بقیه هنوز درگیر مشکلات مختلفی هستند که تحقق آنها را به تاخیر انداخته است.

سفر سوم تصویب 46 مصوبه در قالب 112 پروژه را به ارمغان داشت که تاکنون 17 مصوبه به انجام رسیده است و بقیه یا در دست اجرا هستند و یا هنوز اقدامی برای به فعلیت رساندن آنها انجام نشده است.

در مجموع به سرانجام رسیدن پروژه های مختلف در استان موجب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در خراسان رضوی شده و نرخ بیکاری را از 12 درصد در سال اول دولت نهم به هشت درصد رسانده است و این امر نشان دهنده لزوم پیگیری و اجرایی شدن مصوبات در استان است.

سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی 39 مصوبه داشته که تاکنون 29 مصوبه از این میان محقق شده و 10 مصوبه ها تنها نیمی از راه را رفته اند و برای کامل شدن آنها باید هنوز هم منتظر زمان بود.

این در حالی است که برای احداث و راه اندازی پروژه های این سازمان زمینه اشتغال یک هزار و 542 نفر از افراد جویای کار در استان فراهم شده و اتمام بقیه این طرح های در دست اقدام نقش به سزایی در اشتغالزایی خواهد داشت.

سفرهای استانی 28 مصوبه در 258 پروژه در حوزه کشاورزی در برداشته که از این تعداد تنها 26 مصوبه محقق شده که شش مورد مربوط به سفر اول، 20مصوبه سفر دوم و دو مصوبه متعلق به سفر سوم است و بقیه بلاتکلیف مانده اند.

توسعه و امکانات ورزشی در مناطق روستایی اثرات مثبتی داشته و موجب شده تا سرانه ورزشی استان از 18 سانتی متر تا پیش از دولت نهم به 50 سانتی متر افزایش یابد، با این وجود این از مجموع مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت که 125 طرح ورزشی است تاکنون 103 طرح اجرایی شده و 22 طرح دیگر برای پوشیدن جامه عمل راه درازی را در پیش دارند.

مصوبات سه دور سفر هیئت دولت به خراسان رضوی در بخش وزارت نیرو 80 طرح در قالب 35 مصوبه در بر داشته است که از این تعداد 18 مصوبه اجرایی شده، 14 مصوبه در دست اقدام و سه مصوبه در حال پیگیری است و یک مصوبه نیز هنوز از دور اول سفر باقی مانده که لابه لای انبوه پروژه های این سازمان خاک می خورد.

در حوزه شهری نیز هنوز برخی مصوبات سفر اول در حوزه شهری اجرایی نشده است. پروژه‌های ارائه تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده و ایجاد پارکینگ طبقاتی که متعلق به سفر اول هیئت دولت به استان بوده از جمله پروژه هایی است که هنوز عملیاتی نشده است و تحقق آنها می تواند چهره این کلانشهر مذهبی را دگرگون کند.

اختصاص اعتبار برای اجرای خطوط یک و دو قطار شهری از طریق فاینانس، اختصاص اعتبار برای تکمیل کمربند جنوبی مشهد و صدور پروانه برای املاک حاشیه شهر به دلیل عدم وجود سند رسمی از مصوبانی است که تاکنون اجرایی نشده است.

از مجموع 27 مصوبه سفرهای استانی به خراسان رضوی در حوزه وزارت کشور 60 درصد اجرایی و 40 درصد دیگر که شامل ارائه کمکهای لازم به ساکنین مناطق غیررسمی در مشهد و اختصاص 550 دستگاه خودرو عمومی برای توسعه ناوگان حمل و نقل استان است از دومین سفر استانی هنوز در دست اقدام هستند.

تعیین یکی از بانکها برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن در مشهد و اجرای طرحهای آب و فاضلاب استان از پروژه های در دست پیگیری دومین دور سفر و تکمیل زیرساختهای مجتمع های تولیدی بخش کشاورزی از مصوبات در دست اقدام دور سوم سفرها است که تکمیل آنها همت بیشتر مجریان این طرح ها را می طلبد.

روشن شدن تکلیف حاشیه شهر مشهد، اعطای تسهیلات اشتغالزایی به طرحهای تولیدی در شهرهای محروم، مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و تامین زیرساخت‌های مورد نظر مواردی هستند که با تحقق مصوبات در بخش های مختلف به نتیجه می رسد.

مردم سرزمین خورشید سفرهای استانی را نشانی از دغدغه دولت برای افزایش سطح رفاه و برقرای عدالت در تمامی سطوح زندگی خود می دانند برای همین منتظرند تا پایان دور چهارم سفرها و بازنگری پرونده های پروژه های نیمه تمام مشکلات و موانع اجرای آنها برطرف شود.

به هر روی طی هفته گذشته مصوباتی که موتور محرک آنها در پیچ و خم مسیر تحقق خود از کار افتاده بود جانی تازه گرفت و این امری است که موجب دلگرمی و خرسندی مردم می شود.

بهتر است امروز مسئولان با نگاهی به مصوبات اجرایی نشده به ویژه آنهایی که عناوینشان در لابه لای پرونده های نیمه کاره گرد فراموشی به خود گرفته، آستین های همت را برای شروع و یا تکمیل آنها بالا بزنند چرا که دیدن نتایج و ثمره سفرها و اقدامات دولت باعث ایجاد نشاط و انگیزه در جامعه می شود.

یادداشت: زهرا طوسی