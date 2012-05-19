  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

عباسی به مهر خبر داد:

400 نفر از مددجویان بهزیستی کرمان به مشهد مقدس اعزام می شوند

400 نفر از مددجویان بهزیستی کرمان به مشهد مقدس اعزام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اعزام 135 نفر از مددجویان تحت پوشش این دستگاه حمایتی به مشهد مقدس گفت: در سال جاری 400 نفر از مددجویان بهزیستی کرمان به این سفر زیارتی اعزام خواهند شد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح" آفتاب" در سازمان بهزیستی کشور گفت: مقرر شده تا پایان این طرح تمام اعضای جامعه هدف بهزیستی به سفرهای زیارتی مشرف شوند.

وی افزود: سهمیه استان کرمان در سال جاری 400 نفر بوده که تاکنون 135 نفر از این افراد از طریق فرودگاه کرمان به مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: از این تعداد 45 نفر مددجوی حوزه توانبخشی بوده و مابقی در حوزه اجتماعی از بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

عباسی با بیان اینکه کلیه هزینه های این سفر از سوی بهزیستی پرداخت شده است، بیان داشت: همچنین به حساب هر کدام از این مددجویان مبلغ 200 هزار ریال واریز شده است.

وی در ادامه، از اعزام سه هزار و پنج نفر مددجویان بهزیستی کرمان به اردوهای فرهنگی و مذهبی طی سال گذشته گفت: در سال جاری نیز در حال پیگیری هستیم تا تعدادی از مددجویان را به سفر کربلای معلی اعزام کنیم.

عباسی تصریح کرد: توجه به مسایل فرهنگی و مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی، روانی و فرهنگی بسیارتاثیر گذار است.

کد مطلب 1605757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها