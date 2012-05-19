400 نفر از مددجویان بهزیستی کرمان به مشهد مقدس اعزام می شوند

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح" آفتاب" در سازمان بهزیستی کشور گفت: مقرر شده تا پایان این طرح تمام اعضای جامعه هدف بهزیستی به سفرهای زیارتی مشرف شوند.

وی افزود: سهمیه استان کرمان در سال جاری 400 نفر بوده که تاکنون 135 نفر از این افراد از طریق فرودگاه کرمان به مشهد مقدس اعزام شدند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد: از این تعداد 45 نفر مددجوی حوزه توانبخشی بوده و مابقی در حوزه اجتماعی از بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

عباسی با بیان اینکه کلیه هزینه های این سفر از سوی بهزیستی پرداخت شده است، بیان داشت: همچنین به حساب هر کدام از این مددجویان مبلغ 200 هزار ریال واریز شده است.

وی در ادامه، از اعزام سه هزار و پنج نفر مددجویان بهزیستی کرمان به اردوهای فرهنگی و مذهبی طی سال گذشته گفت: در سال جاری نیز در حال پیگیری هستیم تا تعدادی از مددجویان را به سفر کربلای معلی اعزام کنیم.

عباسی تصریح کرد: توجه به مسایل فرهنگی و مذهبی در کاهش آسیبهای اجتماعی، روانی و فرهنگی بسیارتاثیر گذار است.