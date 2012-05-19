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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

رسولی نژاد:

سه فرودگاه دیگر در شش ماهه نخست امسال به مرحله سوددهی می رسند

سه فرودگاه دیگر در شش ماهه نخست امسال به مرحله سوددهی می رسند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور گفت: علاوه بر سه فرودگاه مهرآباد، امام خمینی (ره) و هاشمی نژاد مشهد در تلاش هستیم سه فرودگاه تبریز، اصفهان و شیراز نیز در شش ماهه نخست سالجاری به سود دهی برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی فرودگاههای کشور دچار مشکلات زیان دهی هستند، افزود: امیدواریم با برنامه ریزیهای صورت گرفته سه فرودگاه تبریز، اصفهان و شیراز را از حالت زیان دهی خارجی و به مرحله سوددهی برسانیم.
 
وی با اشاره به وجود 54 فرودگاه در کشور افزود: در حال حاضر فعالیت های خوبی در کشور برای رساندن فرودگاهها به مرحله سوددهی انجام شده است.
 
رسولی نژاد افزود: در برخی فرودگاهها که هفته ای دو پرواز دارند هزینه سالانه اشان 400 میلیون تومان است و درآمد حاصله 20 میلیون تومان است و این نشان می دهند که این فرودگاهها به این زودی به سوددهی و مرحله سربه سر نخواهند رسید.

به گفته رسولی نژاد، از درآمد فرودگاههای سوده ده و افزایش درآمد فرودگاههای سودده برای نگهداری فرودگاههای زیان ده استفاده می شود.
 
وی توسعه زیرساخت های حمل و نقل هوایی را یادآور شد و افزود: در حال حاضر گام های خوبی در زمینه توسعه زیرساخت های فرودگاههای کشور انجام گرفته است.
کد مطلب 1605759

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