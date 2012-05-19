  1. فرهنگ و ادب
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۶

شصت و سومین «شکرخند» اول خرداد برپا می‌شود

شصت و سومین «شکرخند» اول خرداد برپا می‌شود

شصت و سومین جلسه شب شعر شکرخند اول خرداد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه برگزاری شصت و سومین شب شعر ماهانه «شکرخند» که شنبه‌های اول هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شد، به دلیل برگزاری ششمین جشنواره طنز تهران با تغییر مواجه شد.

این برنامه در خرداماده سال جاری به جای شنبه ششم خرداد ماه که پیش از این اعلام شده بود، روز دوشنبه اول خرداد ماه برگزار خواهد شد.

این برنامه از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مدیریت و اجرای رضا رفیع و با حضور جمعی ازهنرمندان و نویسندگان و طنزپردازان تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

همچنین در این شب شعر کارت حضور در چهارمین جشنواره طنز تهران که روز یکشنبه 7 خرداد با حضور شهردار تهران در برج میلاد برگزار می‌شود، توزیع خواهد شد.

این برنامه از ساعت 16 تا 19 در فرهنگسرای ارسباران واقع در سیدخندان، انتهای خیابان جلفا برگزار می‌شود.

کد مطلب 1605762

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