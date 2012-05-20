جاذبه های گردشگری چشمه ساران/ شهری که در تابستان برف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افوس یا چشمه ساران شهری از توابع شهرستان فریدن استان اصفهان و در 38 کیلومتری شهر داران قرار گرفته است. افوس در دامنه کوه قوسی شکل به همین نام ایجاد شده، این کوه بلند و برف گیر است و بدین علت جویبارهای زیادی از این کوه سرچشمه می‌گیرد.

افوس از مناطق گرجی نشین اصفهان است، گرجیانی که به اصفهان مهاجرت کردند ابتدا در زمان شاه عباس در عباس آباد اصفهان و پس از مدتی با تاسیس نجف آباد توسط شیخ بهایی در نجف آباد زندگی کردند.

به دستور شاه عباس عده‌ای از آنان که دارای خصال ستیزه جویی و جنگاوری بودند برای حفظ منطقه فریدن و همچنین پایتخت از حملات برخی ایلات همسایه همچنین به دلیل آب و هوای مساعد و مزارع و شکارگاه‌های مناسب به فریدن مهاجرت کردند. تمام گرجیانی که به فریدن رسیدند ابتدا در محل شهر افوس امروزی اردو زدند.

70 درصد از مسافران افوس مسافران داخل استانی هستند



چشمه های فراوان که باعث شده نام دیگر این شهر چشمه ساران باشد و فضای کوهستانی و تابستانهای خنک باعث شده تا گردشگران زیادی به ویژه از استان اصفهان جذب این منطقه شوند.

شهردار افوس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آب و هوای مساعد این شهر درتابستانها روزانه دو تا سه هزار نفر را به این منطقه می کشاند.

اردشیر خلیلی با اشاره به اینکه یکی از جاذبه های شهر افوس داشتن برف در تابستان است، بیان کرد: امکانات طبیعی چشمه آب سرد و وجود برف در تیرماه و فضای آرامش بخش این منطقه، گردشگران زیادی را به خصوص از خود استان به سمت افوس می کشاند.

وی افزود: قرار گرفتن این شهر در جاده اصفهان الیگودرز و جاده خوزستان باعث حضور مسافران عبوری در شهر افوس شده است.

شهردار افوس گفت: در حال حاضر 70 درصد از مسافران افوس مسافران و گردشگران شهر افوس داخل استانی و 30 درصد مسافران خارج استانی هستند.

افوس شهری برای روزها

وی در مورد امکانات رفاهی این شهر با توجه به مسافر پذیر بودن آن بیان کرد: با توجه به اینکه افوس به عنوان منطقه نمونه گردشگری اتنخاب شده و با توجه به تسهیلات ارائه شده زیر ساختهای جذب گردشگر در این شهر فراهم شده و آسفالت کردن جاده ها آب رسانی و توسعه فضای سبز از برنامه های اجرا شده در این شهر است.

خلیلی در زمینه اسکان شبانه مسافران گفت: در حال حاضر آلاچیقهایی برای اسکان روزانه مسافران ساخته شده و بیشتر این شهر روزها جوابگوی مسافران است و شبها به علت نداشتن هتل مسافران باید تا هتلی در داران که نزدیکترین هتل است بروند البته اگر کسی تمایل داشته باشد می تواند از مدارس شبانه روزی نیز استفاده کند.

جشن حکومت زنان درافوس

یکی از جاذبه های گردشگری امروز استفاده از آیین رسوم گذشته حتی به صورت نمادین است. شهر افوس نیز جدای از جاذبه های گردشگری، جاذبه های آیینی نیز داشته از آن جمله انها می توان به جشن حکومت زنان درافوس اشاره کرد.

دراین جشن که 80 روز بعد از نوروز برگزار میشده، شخصی مأمور بوده که چند روز عصر در ده جار بزند و مردم را مژدگانی از چنین روزی بدهد. مردم از بستگانشان در دهات مجاور و شهرها دعوت می کردند تا در روز جشن به افوس بیایند.

در این جشن زنان وظایفی خاص و مردان مراسمی مخصوص داشته اند که باید دور و جدا از هم این مراسم را در روز جشن انجام دهند. میدان بزرگ ده چراغانی می کردند. دیوار و کف میدان با قالی مفروش می شده و کرسیها و تخت و بارگاه برپا شده و روی تخت به زیباترین وجه تزئین میشد.

در روز جشن نباید هیچ مردی در ده باشد بنابراین عصر روز قبل از جشن عده ای از مردان وسائل خواب و خوراک خود را برداشته راهی سرچشمه می شدند. در این روز اداره ده بدست زنان می افتاد و زنان حاکم مطلق بودند.

با شروع جشن دروازه های ده قرق می شده و هیچ مردی یا پسری حق ورود به ده را نداشته اگر کسی ندانسته وارد می شد قراولان او را به حضور حاکم می آورند. حاکم یا یکی از وزرا با او صحبت می کرد و علت آمدن او را جویا می شد. بسته به نوع جوابی که مرد تازه وارد می دهد او را می بخشند یا تنبیه می کنند.

در صبح روز جشن زنان بهترین لباس خود را می پوشند و به شادی می پرداختند، این مراسم تا کمی بعد از ظهر ادامه داشت و سپس حاکم به زنان دستور می داد که مدعوین و زنان ده برای صرف ناهار به منازل خود بروند و بعد از آنکه بارگاه خالی شد دستور مرخصی وزرا و درباریان نیز صادر میشد.

شهردار افوس در مورد استفاده از پتانسیلهای جذب گردشگر در بخش آداب و سنن گفت: این جشن یا دیگر آداب به صورت نمایشی تا کنون برگزار نشده اما سال گذشته جشنواره بازیهای محلی که شامل بازیها منطقه که مخصوص منطقه گرجی نشین است برگزار شده است.