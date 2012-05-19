درخواست بیمه های خصوصی برای تسویه حساب با وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی افزود: بیشترین مطالبات وزارت بهداشت از این بیمه ها بابت سهم ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد است.

وی افزود: امیداریم امسال بیمه های تجاری با توجه به قولهای مساعدی که داده اند نسبت به پرداخت مطالبات سنوات قبل خود اقدام کنند.

رضایی اظهار داشت: در بین بیمه های خصوصی، شرکت های پارسیان، توسعه و ملت و در بین بیمه های دولتی بیشترین مطالبه وزارتخانه از بیمه آسیاست.

وی گفت: مسئولان آن بیمه ها به ویژه مدیران مالی بیمه های خصوصی قول مساعد داده اند مطالبات را تا پایان خردادماه سال جاری پرداخت کنند.

رضایی اظهار داشت: در صورت پرداخت این حجم مطالبات که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان می باشد امیدوار بر تسویه حساب بدهی های تمامی مراکز درمانی هستیم.

وی در پایان خاظرنشان کرد: به رغم تاخیرات فراوان بیمه ها وزارت بهداشت و معاونت درمان تاکنون با پایبندی به قوانین چهارم و پنجم توسعه کشور لحظه ای در انجام اقدامات درمانی درنگ نکرده است.