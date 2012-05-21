فرهاد مهرانفر ضمن بیان این مطلب، از پایان تدوین مجموعه مستند 13 قسمتی "دیلمان بهشت نیاکان" خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه مستند "دیلمان بهشت نیاکان" که پیش از این نسخه 90 دقیقه‌ای آن در جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد، درباره منطقه دیلمان است.

وی در ادامه افزود: یکی از مسائل تاسف‌برانگیز در فرهنگ عامه مردم ما این است که اطلاعات بسیار اندکی درباره سرزمین خود داریم و در این راستا آموزش و پرورش تلاش قابل قبولی در خصوص شناساندن ایران انجام نداده‌است. حداقل اطلاعات ما در اندازه دانش توریستی است و تاسف‌بارتر اینکه حتی شخصیت‌های برجسته فرهنگی و هنری نیز اطلاعت درستی از زیبایی‌های شاخص ایران ندارند. در واقع مراکز دیدنی و پژوهشی ایران را توریست‌های خارجی کشف و مطرح کرده‌اند.

مهرانفر در ادامه افزود: به اعتقاد من سینمای مستند بخشی از هویت فرهنگی و ملی است که فعالیت در این عرصه به نوعی این هویت فرهنگی را زنده نگه می‌دارد و از سوی دیگر بینش و آگاهی فیلمسازان نسبت به پدیده سینما نیز ارتقا می‌یابد. همچنین به نوعی این حضور اعتبار جشنواره را نیز در بردارد.

این مستندساز در ادامه به جایگاه سینمای مستند در سایر رویدادهای فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: سینمای مستند جایگاه ارزنده‌ای در رویدادهای مهم فرهنگی دارد و اصولاً کشور پهناوری مانند ایران پتانسیل ساخت مستندهای شاخص درحوزه زیست محیطی را دارد، چرا که تنوع فرهنگی و وجود قومیت‌های مختلف در ایران موجب می‌شود تا نقاط مختلف این سرزمین پهناور با آداب و فرهنگی که دارد ثبت و ضبط شود.

کارگردان مستند "دیلمان بهشت نیاکان" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به سوژه این فیلم مستند گفت: این مستند اثری کلاسیک است که میراث فرهنگی، تاریخی و آداب و رسوم منطقه دیلمان در گیلان را به نمایش می‌گذارد. این منطقه به دلیل هم مرز بودن با کشورهای شمالی ایران مسیرعبور و مرور اقوام مختلف چون اقوام آریایی، آمارتاد و تات‌ها بوده است که از این دره وارد فلات مرکزی ایران می‌شدند.

وی در ادامه افزود: حال اینکه دیلمان به دلیل داشتن هوای معتدل مدت‌های بسیاری از این اقوام دوران سخت زمستان را در این منطقه زندگی می‌کردند از همین‌رو بنیان خیلی از تمدن‌ها اولیه را در این سرزمین ریخته شد و من به عنوان مستندساز در این فیلم اطلاعات درستی را به طور نسبی از داشته‌های این سرزمین به مخاطب ارائه می‌دهم تا مخاطب فرصت پیدا کند که نگاه عمیق تری به گوشه‌ای از این نقطه از سرزمین ایران داشته باشد.

مهرانفر در پایان در خصوص مجموع فعالیت‌های خود در سال جاری گفت: علاوه‌بر تدوین مجموعه مستند "دیلمان بهشت نیاکان" تله فیلم "شعله در باد" را هم کارگردانی کرده‌ام.