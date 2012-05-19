202 گروگان در اختیار دزدان دریایی سومالی

سید عطاءالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به دزدی دریایی در سواحل سومالی و خطر آن برای کشتیرانی، اظهار داشت: امیدواریم قوه قضاییه با دزدان دریایی با قاطعیت برخورد کند و دزدانی که دستگیر شده اند محاکمه و مجازات شوند تا دزدان دریایی دیگر جرات تعرض به کشتی هایی با پرچم ایران را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه قانون بین المللی برای محاکمه دزدان دریایی وجود دارد، افزود: اما قوانین ملی و داخلی پیرامون این موضوع در کشور ما وجود ندارد البته قوانین پایه دیگری وجود دارد که مراجع عالی قضایی می توانند از آن استفاده کنند؛ مانند قانون اخلال در امنیت ملی ایران، قانون مقابله با امنیت خطوط کشتیرانی، وارد آوردن خسارت به اموال و دارایی های ایران،​ اخلال در نظم اقتصادی و یا اقدام علیه حاکمیت ملی.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: براساس همین عناوین می توان علیه دزدان دریایی که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دستگیر و وارد کشور شده اند دادخواست تهیه و آنها را محکوم کرد زیرا آنها علیه حاکمیت ملی کشور اقدام مسلحانه کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعداد گروگان هایی که اسیر دزدان دریایی هستند، گفت: هم اکنون 7 فروند کشتی تجاری، 8 فروند کشتی ماهیگیری و یک فروند کشتی تفریحی از سوی دزدان دریایی به گروگان گرفته شده است که در مجموع این کشتی ها 185 نفر خدمه داشتند.

صدر تصریح کرد: همچنین علاوه بر خدمه این کشتی ها، 17 نفر دیگر هم در گروگان دزدان دریایی هستند که با گروگان های دیگر تعداد آنها به 202 نفر می رسد.