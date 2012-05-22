گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشور را داراست

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشوری را داراست، اظهار داشت: جمعیت روستایی تحت پوشش این استان رتبه نهم کشوری را داراست.

وی تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش گاز این استان رتبه هفتم کشوری را دارد.

هیبتیان عنوان کرد: گاز رسانی به شهرکها و نواحی صنعتی دارای رتبه اول کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه کل روستاهای این استان 815 عدد است، اذعان داشت: 338 روستا این استان گاز دار هستند و گازرسانی 42 روستای دیگر این استان در حال اجراست.

هیبتیان یادآور شد: 30 ایستگاه CNGدر این استان بهره برداری شده و شش ایستگاه دیگر آن در حال اجراست.

وی با بیان اینکه 31 شهر در این استان وجود دارد، بیان داشت: 31 شهر این استان گاز دار هستند.