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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

هیبتیان:

گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشور را داراست

گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشور را داراست

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری گفت: گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشوری را دارد.

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر گاز رسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشوری را داراست، اظهار داشت: جمعیت روستایی تحت پوشش این استان رتبه نهم کشوری را داراست.

وی تصریح کرد: جمعیت تحت پوشش گاز این استان رتبه هفتم کشوری را دارد.

هیبتیان عنوان کرد: گاز رسانی به شهرکها و نواحی صنعتی دارای رتبه اول کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه کل روستاهای این استان 815 عدد است، اذعان داشت: 338 روستا این استان گاز دار هستند و گازرسانی 42 روستای دیگر این استان در حال اجراست.

هیبتیان یادآور شد: 30 ایستگاه CNGدر این استان بهره برداری شده و شش ایستگاه دیگر آن در حال اجراست.

وی با بیان اینکه 31 شهر در این استان وجود دارد، بیان داشت: 31 شهر این استان گاز دار هستند. 

کد مطلب 1605787

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