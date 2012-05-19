چشمه های آب در چهار شهر خوزستان خشک شد

غلامعلی خلیف پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آبرسانی به روستاهای استان خوزستان با به کارگیری 103 تانکر فعال خبر داد و اظهار کرد: این تعداد تانکر در حال حاضر 492 روستا با جمعیتی در حدود 15 هزار و 200 خانوار را آبرسانی می کنند.

وی با اشاره به شرایط خشکسالی استان خوزستان و خشک شدن چاه ها در برخی شهرهای استان، تصریح کرد: وضعیت موجود نیاز به تانکرهای آبرسانی و روستاهای تحت پوشش را حتی تا 700 روستا بیشتر خواهد کرد.



خلیف پور همچنین از خشک شدن تمام چشمه ها درمناطق ایذه، باغملک، اندیمشک و دزفول خبر داد و گفت: شرایط موجود مشکلاتی را برای روستائیان به وجود آورده است.



وی برضرورت تامین اعتبارات آبرسانی به روستاهای خوزستان تاکید کرد و افزود: با تامین به موقع اعتبارات آبرسانی می توانیم امیدوار به رفع مشکلات روستاییان در شرایط خشکسالی امسال باشیم.



مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خوزستان با اشاره به اینکه آبرسانی به دامهای روستائیان به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده، گفت: به این ترتیب تامین آب مورد نیاز برای جمعیت بیشتری امکان پذیر خواهد بود.



وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت بارش تمامی سعی و تلاش خود را به کار گرفتیم تا با مشکلات کمتری برای آبرسانی به روستاهای استان مواجه شویم.