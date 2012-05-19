منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: حسین فرکی پس از عقد قرارداد با تیم فولاد در نشستی که هفته گذشته با وزیر داشتیم، حضور یافت و از سوی رستم قاسمی، وزیر نفت مورد تقدیر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی بسیار ارزشمند بود که در مراسمی از مربی جدا شده تیم تقدیر و تشکر شود، اضافه کرد: در این نشست که علاوه بر وزیر نفت، معاونان ایشان و مسئولان باشگاه نفت تهران حضور داشتند، آقای قاسمی با اهدای لوح تقدیر، ضمن تشکر از عملکرد فرکی، برایش در تیم فولاد آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران در مورد عنوان شدن اسامی نفراتی از جمله دایی، ابراهیم‌زاده و مرفاوی به عنوان جانشینان فرکی اظهار داشت: در حال ارزیابی نهایی گزینه‌های مدنظرمان هستیم اما هنوز با هیچ مربی صحبت و یا مذاکره نکردیم.

وی با بیان اینکه فعلا قصد ندارد نامی از گزینه‌های مدنظرش ببرد، تاکید کرد: وقتی روی دو گزینه به اتفاق نظر برسیم، با آنها به صورت رسمی مذاکره خواهیم کرد، زیرا اخلاقی نیست با 6-7 مربی همزمان مذاکره کنیم. به احتمال زیاد تا دوشنبه سرمربی جدید تیم نفت معرفی خواهد شد.

قنبرزاده خاطر نشان کرد: تمایل داشتیم ویسی سرمربی نفت شود اما به علت اینکه این مربی با پیکان قرارداد بست، گزینه‌های دیگر را بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان تصریح کرد: تا زمانیکه تکلیف سرمربی مشخص نشود، فهرست مازادی نخواهیم داشت و قطعا با نظر سرمربی جدید اعضای کادرفنی و نفرات جدید تیم مشخص خواهند شد.