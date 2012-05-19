ممنوعیت حضور دانشگاههای غیرمعتبر در موسسات اعزام دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه ای که به امضای حسن مسلمی نائینی – معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان رسید، اعلام شد: اخیراً مشاهده شده که موسسات از دانشگاه‌های غیرمعتبر و شناخته نشده برای برگزاری نمایشگاه و همایش دعوت نموده که این کار موجب خدشه و صدمه زیادی به جایگاه موسسات مجاز زده است.

بنابراین نظر به اینکه اداره کل دانش آموختگان با در نظر داشتن شرایط مختلف از جمله مصالح آموزش عالی کشور و نیز شناسایی دانشگاه‌های با کیفیت، اقدام به ارزشیابی دانشگاه‌های خارج از کشور می کند، بنابراین موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو لزوماً نباید از نمایندگان دانشگاه‌های غیر معتبر و مورد ارزشیابی قرار نگرفته به هیچ وجه برای برگزاری همایش دعوت کرده و اجازه تبلیغ به آنها را ندهند.

بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه اقدام خلاف ضوابط فوق، مراتب در کارگروه نظارت بر موسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو طرح و نسبت به ادامه فعالیت موسسه متخلف، اتخاذ تصمیم خواهد شد.