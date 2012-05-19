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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

کرمی:

افت شدید سطح آب در دشت زرند/ رفع کمبود آب ضروری است

افت شدید سطح آب در دشت زرند/ رفع کمبود آب ضروری است

زرند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زرند از نامطلوب بودن کیفیت آب آشامیدنی برخی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: به دلیل خشکسالی سطح آب در دشت زرند به شدت با کاهش مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی عصر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 10 روستای شرق شهرستان زرند، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 12 میلیارد و 700 ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی مدت اجرای این طرح را دو ماه عنوان کرد و بیان داشت: طرح آبرسانی به روستاهای حاشیه شرق شهرستان زرند مشکل کمبود و نبود آب آشامیدنی سالم برای حدود دو هزار خانوار روستایی را مرتفع خواهد کرد.

کرمی در ادامه، به بروز خشکسالی های متوالی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با بروز این خشکسالی ها، سطح آب زیرزمینی در این منطقه به شدت افت کرده و این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

فرماندار زرند با اشاره به عدم دسترسی روستاییان این منطقه به آب آشامیدنی سالم بیان داشت: کمبود آب موجب شده که در بسیاری از مناطق روستایی این شهرستان آبرسانی به وسیله تانکر انجام شود.

کرمی ادامه داد: اجرای خطوط انتقال آب به طول 16 کیلومتر که در کنار آن احداث چهار باب مخزن با گنجایش 200 مترمکعب و 1000 مترمکعبی، احداث و تجهیز سه ایستگاه پمپاژ و اجرای خطوط شبکه برق به طول سه کیلومتر نیز صورت می گیرد، می تواند مشکل کم آبی روستاهای حاشیه شرقی شهرستان زرند را تاحدودی برطرف کند.
 

کد مطلب 1605806

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