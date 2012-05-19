افت شدید سطح آب در دشت زرند/ رفع کمبود آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی عصر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به 10 روستای شرق شهرستان زرند، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 12 میلیارد و 700 ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی مدت اجرای این طرح را دو ماه عنوان کرد و بیان داشت: طرح آبرسانی به روستاهای حاشیه شرق شهرستان زرند مشکل کمبود و نبود آب آشامیدنی سالم برای حدود دو هزار خانوار روستایی را مرتفع خواهد کرد.

کرمی در ادامه، به بروز خشکسالی های متوالی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با بروز این خشکسالی ها، سطح آب زیرزمینی در این منطقه به شدت افت کرده و این مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

فرماندار زرند با اشاره به عدم دسترسی روستاییان این منطقه به آب آشامیدنی سالم بیان داشت: کمبود آب موجب شده که در بسیاری از مناطق روستایی این شهرستان آبرسانی به وسیله تانکر انجام شود.

کرمی ادامه داد: اجرای خطوط انتقال آب به طول 16 کیلومتر که در کنار آن احداث چهار باب مخزن با گنجایش 200 مترمکعب و 1000 مترمکعبی، احداث و تجهیز سه ایستگاه پمپاژ و اجرای خطوط شبکه برق به طول سه کیلومتر نیز صورت می گیرد، می تواند مشکل کم آبی روستاهای حاشیه شرقی شهرستان زرند را تاحدودی برطرف کند.

