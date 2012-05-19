محمد حسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی اشتغال در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: این نشست به منظور پیگیری مصوبات سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به این استان در حوزه اشتغال صورت می گیرد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مصوبات ویژه ای در خصوص مباحث اشتغال در سال گذشته برای این استان صورت گرفته بود، گفت: لازم است تا در قالب برگزاری نشست شورای عالی اشتغال مباحث مختلف پیگیری و میزان پیشرفت آنها بررسی شود .



به گزارش خبرنگار مهر، از دو سال پیش که نشست های شورای عالی اشتغال به صورت هفتگی و یا دو هفته یک بار در تهران برگزار می شود با حضور اکثریت وزرای اقتصادی کابینه، نمایندگان بانک های کشور و به ریاست معاون اول رئیس و یا شخص رئیس جمهور برگزار شده است.



شورای عالی اشتغال به دنبال اتخاذ جدیدترین تصمیمات در زمینه موضوعات مختلف اشتغال و بازار کار کشور است که طی یکی دو سال اخیر تصمیماتی در ارتباط با ایجاد یک میلیون و 600 هزار فرصت شغلی در سال 90 و همین میزان در سال 91 را گرفته است به صورت کلی طی یکی دو سال اخیر گزارش عملکرد بانک ها در حوزه اشتغال توسط نمایندگان بانک های کشور و با حضور مقامات بانک مرکزی در شورای عالی اشتغال مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است .



اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تخصیص منابع بانکی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی و همچنین تصمیم راهکارهای کاهش نرخ بیکاری از مباحث مهمی است که در این نشست ها در حضور مقامات ارشد کابینه دولت برگزار می شود.



یکی از نکات قابل توجه این نشست ها برگزاری بیشتر مذاکرات در استانها همزمان با سفرهای هیئت دولت به استان های مختلف کشور است علاوه بر این در برخی موارد مذاکراتی بین اعضای ارشد دولت و بانک ها در تهران برگزار می شود.



یکی از مهمترین اهداف برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال در استانها آشنا شدن با مسائل اشتغالی استانهای مختلف کشور از نزدیک و بیان نیازها و کمبودهای هر استان از سوی مسئولین استانی کشور است که در نهایت توسط وزرای عضو شورای عالی اشتغال و دیگر مقامات ارشد تصمیماتی برای هر استان گرفته شود.