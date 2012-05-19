نائب قهرمانی تیم هماپلاست شیراز در لیگ دسته یک بدمینتون

بهرام جوینده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی برگشت فینال مسابقات بدبینتون لیگ دسته یک آقایان کشور بین تیمهای هما پلاست شیراز و شهید رجایی قزوین با حضور علاقمندان به ورزش، نماینده فدراسیون، مسئولان اداره ورزش وجوانان فارس وهیئت استان در شیراز برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به صعود هردو تیم به لیگ برتر بدمینتون کشور ابراز داشت: در پایان رقابتها تیم شهید رجایی قزوین با نتیجه سه بر دو برهما پلاست شیراز غلبه کرد.

رئیس هیئت بدمینتون استان فارس تصریح کرد: رئوفی، دشستانی، اصولی، آشقته، زرگان، شهدی، کیانی، یزدانی، رادیان پور ورزشکاران هما پلاست در لیگ دسته یک بدمینتون کشور بودند که با مدیریت مهدی ابوالحسن زاده در مسابقات شرکت کردند.