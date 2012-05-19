سکوهایی که رنگ تماشاگر به خود دید/ درخواست سنندجی ها را کسی نمی شنود

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک فوتبال، پرطرفدارترین رشته ورزشی در جهان و به طبع آن در استان کردستان است و به همین دلیل است که در استان هایی همچون کردستان که سالهاست تیمی در سطح اول فوتبال کشور و حتی منطقه ندارند ولی جمعیت زیادی به این رشته علاقمند هستند و برگزاری یک بازی دوستانه هم این علاقمند بودن به فوتبال را به عینه به نمایش می گذارد.

کردستان در حال حاضر تنها استان در کشور است که نه تنها در لیگ برتر که حتی در لیگ دسته اول و دوم هم نماینده ای در رشته ورزشی فوتبال ندارد و شاید تنها دلخوشی جوانان سنندجی حضور تیم بسکتبال تراکتورسازی در لیگ برتر بود که البته این تیم هم عمرش به سه سال نرسید و در عین حالی که حتی تا رتبه پنجم لیگ هم بالا رفت ولی خیلی سریع از هم پاشید و حتی امروز نامی از تیم بسکتبال کردستان در میان نیست.

کردستان در حوزه ورزش های انفرادی طی چند سال اخیر موفقیت هایی را به دست آورده است ولی در ورزش های تیمی به ویژه فوتبال این استان جایگاهی در سطح کشور ندارد و سالهاست که تیم فوتبالی از استان کردستان در مسابقات معتبر کشوری حضور پیدا نکرده است ولی جوانان این استان حتی در یک مسابقه تدارکاتی آن چنان استقبالی به عمل می آوردند که بدون شک در سایر مناطق کشور این میزان حضور بی سابقه است.

جمعه بعد از ظهر مجموعه ورزشی استقلال در شهر سنندج که سالهای طولانی است رنگ تماشاگر را به خود ندیده است میزبان پیشکسوتان استقلال تهران بود تا در یک بازی تدارکاتی و با هدف پیشگیری از اعتیاد با تیم پیشکسوتان سنندج روبرو شود و در حالی که تبلیغات آنچانی هم برای این بازی صورت نگرفته بود ولی حضور جوانان سنندجی همه را غافلگیر کرد و جمعیت زیادی خود را به ورزشگاه استقلال رساندند تا بعد از گذشت سالها یک مسابقه فوتبال دوستانه را به نظاره بنشینند.

سکوهای غیراستاندارد و با حداقل امکانات این مجموعه ورزشی که تنها ظرفیت پذیرایی از حداقل دو هزار تماشاگر را داراست که روز گذشته بالغ بر چهار هزار نفر در ورزشگاه حاضر شده بودند و با تشویق های گرم خود به تشویق بازیکنان پیشکسوت تیم فوتبال استقلال و پیشکسوتان سنندج پرداختند و بار دیگر ثابت کردند که استان کردستان در زمینه وجود تماشاگران پرشور یکی از استان های برتر کشور است.

این میزان حضور و شعارهای جوانان حاضر در ورزشگاه خطاب به مدیران و مسئولان حاضر، نشان می دهد که کردستان می تواند جایگاهی بهتر از وضعیت و شرایط فعلی را در عرصه فوتبال کشور داشته باشد و با استفاده از این ظرفیت تماشاگران پرشور استان می تواند سهم بیشتری از فوتبال کشور داشته باشد.

تماشاگران سنندجی روز جمعه یک صدا و خطاب به مسئولان اعلام کردند که کردستان باید در عرصه فوتبال در لیگ دسته اول و برتر کشور نماینده ای داشته باشد و البته در ادامه خطاب به بیژن ذوالفقارنسب اعلام کردند که وقتی مسئولان نمی توانند و یا نمی خواهند کاری کنند حداقل وی برای مردم کردستان کاری را انجام دهد که وعده آن را که همان راه اندازی آکادمی فوتبال کردستان است، چند سالی است مطرح کرده است که گویا زمین مورد نظر برای این آکادمی مشخص شده و وی قرار است در آینده ای نزدیک فعالیت های خود را در این بخش آغاز کند.

این روزها در حالی کردستان از داشتن نماینده در سطح اول فوتبال کشور محروم است که در سالهای نه چندان دور تیم های باشگاهی و بازیکنان این استان در سطح اول فوتبال ملی و بین المللی بازی می کردند و بیژن ذوالفقارنسب نیز از همین استان به تیم ملی راه یافت و این مهم نشان می دهد که کردستان دارای ظرفیت های ویژه در رشته فوتبال است که در صورت توجه به آنها می شود برای این استان نامی در سطح اول فوتبال کشور دست و پا کرد.

وعده های متنوع و متعدد مدیران و مسئولان استانی از استاندار و نماینده گرفته تا مسئولان و متولیان هیئت فوتبال استان طی سالهای اخیر برای حضور تیمی از کردستان در رقابت های لیگ دسته اول و یا لیگ برتر در حالی همچنان ادامه دارد که تاکنون خبری از عملی کردن این وعده ها در میان نیست و به نظر می رسد که با توجه به شرایط فعلی نباید چشم انتظار کار و یا اقدامی قابل توجه در این بخش بود.

حضور چهار هزار نفری جوانان سنندج در روز جمعه برای تماشای یک دیدار تدارکاتی نشان داد که کردستان حداقل اگر در مسائل سخت افزاری و مجموعه های استاندارد ورزشی با مشکلاتی مواجه باشد ولی در حوزه مسائل نرم افزاری به ویژه وجود تماشاگران پرشور همچون تبریز و بازیکنان مستعد دارای ظرفیت های بسیار خوبی است.

در پایان تنها می شود به این نکته بسنده کرد که زمانی مدیران از خدمت بی منت به مردم حرف به میان می آورند ای کاش حداقل درخواست دیروز جوانان و نوجوانان سنندجی را در ورزشگاه استقلال می شنیدند و برای عملی کردن این خواسته که البته زیاد هم نیست اقدامی می کردند.