یک طرح جدید در اولین هاب پتروشیمی ایران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کوره زباله سوز صنعتی کاملا ایرانی و بومی با سرمایه گذاری 60 میلیارد ریالی در مجتمع پتروشیمی فجر در بندر ماهشهر به طور رسمی افتتاح و راه اندازی شد.

ساخت این واحد جدید پتروشیمیایی با هدف حفظ و صیانت از محیط زیست در بندر ماهشهر در مدار بهره برداری قرار گرفته است و استفاده از تکنولوژی و فن آوری کاملا بومی و ایرانی در این واحد زباله‌سوز از مهمترین ویژگی‌های آن به شمار می‌رود.

پیش از این یک شرکت اروپایی برای ساخت این واحد کوره زباله سوز پیشنهادی حدود 12 میلیون یورویی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه کرده بود که در نهایت طرحی متعلق به یکی از متخصصان ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت که با قیمتی بسیار پایین پیاده سازی شد.

کوره زباله سوز صنعتی مجتمع پتروشیمی فجر در مدت 18 ماه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است و پیش بینی می‌شود ظرفیت لجن پسماند حاصل از فرایند تصفیه پسابهای مجتمع پتروشیمی فجر با افتتاح این واحد جدید از 16 تن فعلی تا مرز 36 تن در روز افزایش دهد.

بر این اساس با افتتاح این واحد جدید امکان ارائه خدمات بیشتر به صنایع جدید پتروشیمی در بندر ماهشهر فراهم شود ضمن انکه پسابهای هیدروکربنی، پسابهای با نمک پایین، نمک بالا و بهداشتی توسط واحد ET فجر تصفیه می‌شوند.

پیش از این لجن پسماند حاصل از تصفیه پسابهای نمکی در یک لندفیل نگهداری می‌شد که با اجرا و افتتاح این کوره لجن سوز، از این پس لجنهای حاصل توسط کوره سوزانده می‌شود.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه 16 تن لجن در این واحد تولید می‌شود که در اثر سوختن آن 3 درصد معادل 500 کیلو خاکستر باقی می‌ماند که مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی‌کند. همچنین با فرایندهای تصفیه و پایشی که روی گازهای خروجی کوره انجام ‌می‌شود، به صورت پاک وارد محیط می شود.

به گزارش مهر، پیش بینی می‌شود در سالجاری 9 طرح جدید پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه هشت میلیون تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری تا پایان سالجاری به طور رسمی افتتاح و راه اندازی شود.