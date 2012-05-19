جلالی به نیمکت صبا در لیگ دوازدهم نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در حالی مذاکرات خود با باشگاه صبا برای قبول هدایت تیم فوتبال صبای قم در دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور را آغاز کرد که فصل گذشته سرمربی فولاد خوزستان بود.



در حالی که تا پایان یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، تاکنون 10 چهره شاخص به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم فوتبال صبا نشسته‌اند، به نظر می رسد اکنون بار دیگر فضا برای بازگشت مجید جلالی به صبای قم فراهم شده است.



جلالی یکی از 10 مربی تاریخ باشگاه صبا



مربیانی نظیر پرویز مظلومی، بوران زیوادینوویچ، محمود یاوری، یحیی گل‌محمدی، محمدحسین ضیایی، مجید جلالی، فرهاد کاظمی، فیروز کریمی، رسول کربکندی و عبدالله ویسی در طول این سال‌ها و ادوار مختلف لیگ برتر فوتبال صبای قم را هدایت کرده‌اند و در صورتی که مذاکرات صبا و جلالی به مرحله نهایی برسد، این مربی بعد از سال 1385 یک بار دیگر به صبا باز خواهد گشت.



موفق‌ترین مربیان در تیم فوتبال صبای قم تا این فصل لیگ برتر محمدحسین ضیایی و یحیی گل‌محمدی در لیگ هفتم بوده‌اند که مشترکا با صبا به جایگاه سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس نایل شده اند.



بعد از این عبدالله ویسی بود که در نخستین تجربه رسمی سرمربیگری خود در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور توانست با کسب رتبه چهارم دومین مربی موفق تاریخ فعالیت باشگاه صبا در لیگ برتر لقب بگیرد.



قهرمانی جلالی با صبا در جام حذفی فوتبال ایران در سال 84



البته در بین مربی موفق تاریخ باشگاه صبا مجید جلالی هم بوده است که صبا را به دیدار نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در سال 1384 رساند و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با عبور از سد تیم فوتبال ابومسلم مشهد با این تیم قهرمان جام حذفی شده و به لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.



صبا در سال 1386 نیز با محمدحسین ضیایی جواز صعود به دیدار نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر را به دست آورد ولی با شکست مقابل سپاهان اصفهان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.



اکنون مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که هشتمین فصل حضور صبا در لیگ برتر محسوب می‌شود و همچنین رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا که سومین حضور صبا خواهد بود، برای نماینده قم در راه است و در این راه مسئولان باشگاه صبا باید با وسواس و حواس جمع بهترین مربی را انتخاب کنند.



مجید جلالی پنجشنبه گذشته در جلسه ای که هیچکس در قم از آن خبر دار نشد، در استانداری قم با اعضای هیئت مدیره باشگاه صبا از جمله حجت الاسلام موسی پور، عباس جهان بینی، محسن رمضان بیگی و سیدرضا دهناد دیدار داشته است و به نظر می‌رسد مشکلی بر سر فعالیت جلالی و صبا وجود نداشته باشد.