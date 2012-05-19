نخستین جشنواره بازیهای بومی محلی و پخت غذاهای سنتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بازی های بومی محلی و پخت غذاهای سنتی منطقه سه کشور روز جمعه به میزبانی شهرستان نطنز در روستای تاریخی ابیانه برگزار شد.

این جشنواره با حضور استانهای خوزستان لرستان، چهارمحال بختیاری، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد، قم ،مرکزی و دو تیم از اصفهان برگزار شد.

این رقابتها در چهار رشته هفت سنگ،دال پلان،سوارکاری، بازیهای بومی محلی و پخت غذاهای سنتی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد که در پایان نتایج زیر به دست آمد:

در بخش آقایان در رشته اسب سواری در کورس نخست که در بین استانها برگزار شد، عباس شعبانی از اصفهان به مقام قهرمانی تکیه زد، سعید محمدیان از استان مرکزی دوم شد و سوارکار خوزستانی برسکوی سوم ایستاد.

در کورس اسب سواری روستاهای نطنز حسین کاظمی، علی حسینی و غلامرضا حقی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بازی هفت سنگ آقایان، کهکیلویه و بویر احمد بر سکوی نخست ایستاد، استان مرکزی به مقام دوم و چهارمحال بختیاری به مقام سومی بسنده کرد.گ

در رشته دال پلان آقایان نیز استان لرستان به رتبه نخست رسید کهکیلویه و بویر احمد بر جایگاه دوم ایستاد و خوزستان به رتبه سومی دست یافت.

در بخش بانوان بازی هفت سنگ، اصفهان ب جایگاه نخست را از ان خود کرد چهارمحال بختیاری و اصفهان الف به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رشته دال پلان بانوان نیز چهار محال بختیاری کاپ قهرمانی را از آن خود کرد، لرستان دوم شد و خوزستان نیز بر سکوی سوم ایستاد.

در بازی های بومی محلی که تنها مخصوص بانوان بود اصفهان الف رتبه نخست را از آن خود کرد، اصفهان ب دوم شد و کهکیلویه و بویر احمد در جایگاه سوم ایستاد.

در کورس سوارکاری بانوان زهرا علیزاده از استان قم با اسب تاراج سکوی نخست را از آن خود کرد، فرزانه پناه پوری از اصفهان الف به رتبه دومی دست یافت و سمیه حاجی از استان مرکزی به رتبه سومی بسنده کرد.

در بخش غذاهای سنتی اصفهان الف به رتبه نخست رسید، لرستان و قم نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در مجموع این بازی ها نیز اصفهان الف بر سکوی قهرمانی ایستاد، لرستان به مقام دومی رسید و دو تیم چهارمحال بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد نیز به طور مشترک بر سکوی سوم ایستادند.