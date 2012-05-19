4 جلد کتاب در حوزه هنری کرمان چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری کرمان این حوزه را متولی هنر دینی در جامعه دانست و افزود: تولیدات و فعالیت‌های حوزه هنری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است و تولید آثار فاخر مبتنی بر ارزش‌های دینی، پرورش نسل جدیدی از هنرمندان متعهد و اجرای برنامه‌های هنری را انجام می‌ دهد.

عباس سالاری با بیان اینکه در سال جاری تولید آثار فاخر را نخستین وظیفه خود می‌دانیم، ابراز داشت: جشنواره‌های حوزه هنری استان کرمان از سال جاری به بعد به صورت دو سالانه برگزار می‌شود.

وی از برگزاری چهار جشنواره توسط حوزه هنری استان کرمان در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: شب‌های شعر آیینی و طنز، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط حوزه هنری استان کرمان با رشد 35 درصدی برگزار می‌شود.

سالاری با اشاره به اینکه تولیدات حوزه هنری استان کرمان در سال جاری در بخش فیلم، نمایش، نماهنگ و موسیقی 100 درصد افزایش می‌یابد، عنوان کرد: تولید کتاب در سال جاری 600 درصد افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: حوزه هنری استان کرمان چهار جلد کتاب را زیر چاپ و 12 جلد کتاب را در دست بررسی دارد.

رئیس حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: کتاب‌های" ادامه آفتاب" ،" لیکوهای رودباری" ،" میرزا شاه شکار" و" بررسی طنز در خارستان حکیم قاسمی" به زودی توسط حوزه هنری استان کرمان چاپ و به بازار نشر عرضه می‌شود.

حضرت فاطمه کاملترین الگو برای زنان جهان است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بردسیر حجت الاسلام علی طالبی زاده با اشاره به تفاوت نوع نگاه جوامع اسلامی با جوامع غربی در برخورد با جمعیت زنان در اجتماعات افزود: نوع برخورد با حضور زن در جامعه و استفاده از مهارت‌های هدایتگرانه و تکامل بخش در اجتماع امروز جامعه اسلامی در مقایسه با دنیای غرب کاملا متفاوت است.

وی گفت: زنان جامعه باید از حضرت زهرا(س) الگو بگیرند تا جامعه ‌ای فاطمی داشته باشیم.

طالبی زاده در ادامه به جوانان و خانواده‌ها توصیه کرد برای نجات از سختی ها و آسیب های جامعه امروزی به قرآن کریم و ائمه اطهار توسل جویند.

فرامین قرآن در زندگی جاری و ساری شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جیرفت، در نشست مربیان طرح ریشه کنی بیسوادی قرآن کریم ابراز داشت: تمامی مشکلات جامعه امروز از مهجوریت قرآن است.

حجت الاسلام فرزاد احمدیوسفی گفت : امروزه از قرآن برای سر مزارها، گذاشتن مهریه و امثال آن استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: وظیفه ما امروز بسیار سنگین است و بیشتر باید به قرآن بهاء دهیم و در تعلیم قرآن و شعائر قرآنی تلاش و انگیزه حضور جوانان را در عرصه های قرآنی فراهم کنیم.

احمد یوسفی ادامه داد: اسلام دین کاملی است و قرآن معجزه بزرگ حضرت محمد( ص) است و ما باید به نحوی شایسته از این کتاب مقدس استفاده و فرامین الهی را در زندگی خود جاری وساری کنیم.



