اجرای طرح توسعه کشاورزی نهضتی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال است

خسرو کریم پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحول و گسترش در بخش کشاورزی کشور به عنوان یکی از برنامه های دولت در سال جاری گفت: توسعه کشاورزی جزو پتانسیل های داخلی است که با ایجاد کارگروه در زمینه های اعتبارات و تسهیلات برای تقویت زیرساخت ها و توسعه همه جانبه در بخش های مختلف کشاورزی تلاش می کند.

وی افزود: تاکنون در توسعه بخش کشاورزی شهرستان قروه، اعتباری بالغ بر 100 میلیارد برای این بخش تصویب شده است که انتظار می رود با تخصیص این اعتبار و هزینه آن بتوانیم اقدامات مثبتی در راستای توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان که دارای ظرفیت های خوبی است، اجرایی کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قروه از شش هزار و 700 کندو در راستای تولید عسل در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: در راستای طرح توسعه بخش کشاورزی برای روستاهای محروم از امکانات جدید در قالب زنبورداری در مناطق پر گل و گیاه این شهرستان استقرار پیدا می کنند.

وی با اشاره به مزیت تولید کشاورزی در شهرستان قروه بیان کرد: وجود قریب به 800 هتکار باغ در ضلع جنوبی شهرستان، وجود آب های فراوان سطحی و زیر زمینی، وجود قابلیت های زیاد در خصوص تولید نباتات تجارتی، استعداد فراوان برای کشت کشاورزی به صورت دیم و آبی، حبوبات و شرایط بسیار مناسب و استعدادهای زیاد برای کشت محصولات باغی، دامداری، زنبور داری، پرورش ماهی از مزیت های بخش کشاورزی در این شهرستان است.

کریم پناه در پایان اظهار داشت: توجه به اشتغال جوانان و اختصاص اعتبارات و تسهیلات مناسب نیز از دیگر مزایای اجرای این طرح در سطح شهرستان است که انتظار می رود با حمایت های بیشتر مسئولان زمینه برای توسعه هر چه بهتر بخش کشاورزی در شهرستان قروه فراهم شود.