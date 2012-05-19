دانشگاه ها بومی سازی شود/ حقوق زنان در جامعه نادیده گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه صنم یار تکلو بعد از ظهر جمعه در حاشیه دومین روز از گردهمایی بانوان در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل بانوان اظهار کرد: اشتغال بانوان، بومی سازی دانشگاه ها و عدم هماهنگی عفاف و حجاب در ادارات و نهادها بخشی از مشکلات بانوان است.

وی ادامه داد: فرستادن زنان تبدیل وضعیت شده در ادارات به مرزها و شهرهای دور از خانواده و احترام نگذاردن به توانمندی زنان در حوزه های مختلف بخش دیگری از مشکلات بانوان است.

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه امروز هر خانمی با هر سلیقه ای با وجود گرایش به فرقه های متفاوت عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند که به نظر می رسد در این راستا مسئولین باید تدبیری بیندیشند.

تکلو با اشاره به اینکه جمعیت بانوان فرهیخته با عنایت رهبری تشکیل شده است، افزود: در استان جمعیت بانوان فرهیخته 50 نفر عضو دارد.