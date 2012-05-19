فراخوان نخستین جشنواره بین المللی ادبیات داستانی گولان در سنندج منتشر شد

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این جشنواره بین المللی برای اولین بار در استان کردستان اظهار داشت: حضور مقام معظم رهبری به استان کردستان در بخش های مختلف صفت های ویژه ای را به استان اختصاص داد که از آن جمله می توان به تحول در فرهنگ کردستان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جشنواره ادبیات داستانی گولان در راستای ارتقاء و افزایش ابعاد فرهنگی جامعه بسیار موثر است، افزود: در بخش مقاله با چهار زبان فارسی، کردی، عربی و انگلیسی پذیرش داستان دارد و هر نویسنده می تواند با شرکت در دو بخش و ارسال دو اثر در این جشنواره حضور داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: جشنواره در بخش مروری بر آثار برگزیدگان جشنواره کشوری داستان، بخش همایش و نشست پژوهشی ادبیات داستانی، بخش بین المللی ادبیات داستانی و بخش ادبیات مقاومت، پایداری و خاطره نویسی برگزار می شود.

میمنت آبادی با بیان اینکه جشنواره در تاریخ های 25 تا 27 شهریور ماه سال جاری در شهر سنندج برگزار می شود، افزود: فراخوان این جشنواره به کشورهای عضو اکو ارسال شده است و تاکنون استقبال از شرکت در این جشنواره مناسب و قابل توجه بوده است که تاکنون 42 اثر نیز به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه استان کردستان لایق تمام این صفت های مورد نظر در عرصه های فرهنگی است، بیان کرد: وصف فرهنگی بودن به کردستان مختص این استان است و صفت هنری نیز قبل از فرهنگی خواندن این استان به کار رفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به کارشناسی بودن سخنان رهبری در سفر به این استان اظهار داشت: بررسی سخنان رهبری و به کاربردن آن در زمینه های مختلف بعد از دو سال باید از قالب شعار خارج و نیازمند همت در بخش عملیاتی هنر و فرهنگ است.

میمنت آبادی با بیان اینکه 102 برنامه فرهنگی و هنری استانی، منطقه ای و بین المللی در دست اجراست، افزود: جشنواره بین المللی ادبیات داستانی گولان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در مورد خنثی کردن تهاجم فرهنگی دشمنان که لازمه آن تعامل و همفکری بیشتر است، برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه زبان هنر بهترین شکل برای انتقال مفاهیم فرهنگی در سطح جامعه به شمار می رود، بیان کرد: نشر دستاوردهای انقلاب نیازمند انجام کار فرهنگی است که این اقدامات در طول یک سال اخیر در برنامه و جشنواره های مختلف در استان مورد توجه قرار گرفته است.

این جشنواره با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، موسسه فرهنگی هنری رهروان راه آفتاب و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا تاریخ 25 تیر ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در شهر سنندج ارسال کنند.