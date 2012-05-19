رضا رسولی، دبیر دهمین جایزه قلم زرین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مرحله دوم داوری‌های جایزه قلم زرین و آغاز دوره سوم داوری‌های این جایزه اظهار کرد: در این دوره از جایزه قلم زرین در کنار آثار نویسندگان پیشکسوت در حوزه شعر و داستان و نقد ادبی، سعی شد تا نگاهی ویژه به جوانان و آثار آنها نیز صورت بگیرد.

وی افزود: در سومین دور از این جشنواره با توجه به اینکه یک اثر پژوهشی از محمدرضا سرشار به مرحله نهایی داوری این جایزه راه یافته است، وی بنا بر پیشنهاد خود و به منظور ایجاد نشدن شبهه‌ای در داوری‌های جایزه قلم زرین از داوری در بخش نهایی کناره‌گیری کرد.

رسولی ادامه داد: در هفته جاری هیئت مدیره انجمن قلم تشکیل جلسه خواهد داد و جایگزین وی را در دور سوم داوری‌ها مشخص خواهد کرد.

دبیر جایزه قلم زرین همچنین گفت: در مراسم اختتامیه این دوره از جایزه قلم زرین در کنار دعوت از چهره‌های فرهنگی و سیاسی کشور سعی داریم از حضور برخی چهره‌های معنوی و عرفانی حوزه‌های علمیه نیز در این مراسم بهره ببریم.

رسولی تاکید کرد: جایزه قلم زرین در داوری این دوره خود تنها با لیست کتاب‌های منتشر شده از سوی خانه کتاب اکتفا نکرده است و با اعلام فراخوانی حتی از شهرهای دورافتاده از مرکز نیز آثاری را برای داوری دریافت و مورد قضاوت قرار داد. در کنار آن انجمن با ارسال پیامکی برای اعضای انجمن از آنها خواست که آثار شاخص مد نظر خود را برای داوری به این جشنواره معرفی کنند.