به گزارش خبرنگار مهر، تا ساعت 24 فردا یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای به کارتهای هوشمند سوخت واریز می‌شود تا حداقل تا اول تیر ماه پای بنزین 1000 تومانی به جایگاه‌‌های سوخت باز نشود.



برای سومین ماه سالجاری بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی 60 لیتر و با نرخ نیمه یارانه‌ای 400 تومان تعیین شده است. همچنین خرداد ماه سال جاری، برای موتورسیکلت ها 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.



در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت ها تعیین نشده است.



پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

همچنین در خرداد ماه سالجاری تغییری در سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین به وجود نیامده است و نحوه اختصاص سهمیه گازوئیل این خودروها همچون ماه‌های گذشته انجام می‌شود.

جلیل سالاری درباره آخرین وضعیت اختصاص سهمیه و قیمت بنزین در خردادماه سالجاری با توجه به عزم جزم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به مهر گفته بود: تاکنون ابلاغیه جدیدی مبنی بر تغییر قیمت و یا سهمیه‌های بنزین خودروهای شخصی و عمومی برای خردادماه سال جاری توسط ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام نشده است.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در صورت هرگونه تغییرات جدید در قیمت و یا سهمیه بنزین خودروها ستاد هدفمندی یارانه ها به طور گسترده اطلاع رسانی خواهد کرد ضمن آنکه تنها تفاوت عرضه بنزین در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه سالجاری تنها تبدیل سهمیه باقیمانده بنزین 100 تومانی کارت های هوشمند سوخت است.