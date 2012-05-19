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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

خیرالدین خبر داد:

برگزار دومین جشنواره حرکت درون دانشگاهی در سمنان

برگزار دومین جشنواره حرکت درون دانشگاهی در سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: پژوهش سرای دانشجویی دانشگاه سمنان با همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه همسو با سایر دانشگاه ها اقدام به برگزاری نمایشگاه جامعی از آثار، تولیدات و دستاوردهای این انجمن‌ها کرده است.

رئیس دانشگاه سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزار دومین جشنواره حرکت درون دانشگاهی در سمنان گفت: این جشنواره که با هدف شناساندن پتانسیل انجمن های علمی دانشجویی برگزار خواهد شد، 43 انجمن علمی در شاخه های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر، دامپزشکی، کویرشناسی و گردشگری حضور خواهند داشت.

دکتر علی خیرالدین افزود: در این جشنواره علاقمندان آثار و دستاوردهای خود را در قالب گزارش کار، پوستر و ... به نمایش می گذارند.

وی تصریح کرد: در بخش مسابقه، انجمن ها در قسمت پژوهش، افتخار آفرینی، کارآفرینی، تالیف و ترجمه کتاب، نشریه علمی، مسابقه علمی، اختراع و ابتکارو نوآوری، فعالیت های ترویجی و آموزشی، دبیر برگزیده، و غرفه برگزیده به رقابت خواهند پرداخت که در پایان به برگزیدگان تندیس ویژه جشنواره اهدا خواهد شد.

رئیس دانشگاه سمنان در پایان اظهار داشت: همچنین انجمن های علمی برتر به مسابقات کشوری که زمان آن متعاقبا اعلام می شود، اعزام خواهند شد.

به گزارش مهر این جشنواره از فردا تا دوم خرداد ماه در دانشگاه سمنان در محل آزمایشگاه حرارت دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.

کد مطلب 1605850

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