95 تیم در لیگ فوتبال محلات همدان رقابت می کنند

حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد تیم های حاضر در این دوره از مسابقات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 80 تیم در لیگ فوتبال محلات همدان حضور داشتند، افزود: امسال 15 تیم به این مسابقات اضافه شده اند.

محمدی با بیان اینکه لیگ فوتبال محلات همدان با عنوان گرامیداشت شهید آیت الله مدنی برگزار می‌شود، گفت: امسال برای نخستین بار تیم‌های دارای آی دی کارت‌ شناسایی شده اند.

وی اضافه کرد: 10 زمین خاکی برای رقابت‌های امسال آماده شده و با تشکیل کمیته‌های اجرایی انجسام و نظم بهتری در رقابت ها حاکم خواهد بود.

محمدی با اشاره به اینکه برگزار کنندگان مسابقات امسال از اهالی فوتبال محلات همدان هستند، گفت: باشگاه شهدای شهرداری هماهنگی در برگزاری مناسب مسابقات را عهده دار است.

وی تنها دغدغه فوتبال محلات را کاهش زمین‌های خاکی دانست و از راه اندازی کمیته استعدادیابی فوتبال محلات خبر داد و افزود: این کمیته در راستای شناسایی استعدادها و معرفی آنها به باشگاه شهرداری اقدام می‌کند.

محمدی تقویت و توسعه ورزش محلات را در تقویت روح و جسم شهروندان بسیار ضروری دانست.