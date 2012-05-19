بیداری اسلامی توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه شورای استهلال مناطق قومی استان گلستان که در اردوگاه فرهنگی تفریحی شصت کلا برگزار شد با بیان مطلب فوق افزود: گاهی اوقات در بین مذاهب اسلامی افرادی تندرو وجود دارند که با تفکر تقریبی فاصله دارند، اما وظیفه علمای اسلامی است که با عمل به توصیه های اسلام و قرآن وحدت اسلامی را در جامعه حاکم نمایند.

به گفته وی، اتحاد امت اسلامی همواره مورد تاکید خداوند متعال و پیامبراکرم (ص) بوده و همه دلسوختگان و علاقمندان به اسلام و بشریت به دنبال آن هستند.

امام جمعه شهرستان گرگان، ایجاد تفرقه و خصومت بین مسلمین را از اهداف دشمنان اسلام دانست و گفت: آنان اوایل انقلاب در منطقه به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم بودند ولی مردم و مسئولان با تکیه بر مبانی اسلام و نظام، وحدت بی نظیری را به وجود آوردند.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه دشمن شیعه و سنی را بر نمی تابد و با هردوی آنان مخالف است، گفت: دشمن با همه کسانی که بخواهند روی خط اسلام و قرآن حرکت کنند رابطه خوبی ندارد.