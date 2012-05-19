بررسی سلامت آبهای بسته بندی/ مشکل ساز شدن برندهای تقلبی

دکتر مریم شکرچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هدف اصلی مرکز سلامت آب، بررسی و کنترل فرآورده های موجود در بازار هستند.

وی با اعلام اینکه سلامت آبها در دو حیطه بررسی می شود، افزود: دسته اول شامل آب شرب لوله کشی و دسته دوم آبهای بسته بندی است که هر دو مورد مدنظر ما قرار دارد.

شکرچی در ارتباط با سلامت آبهای معدنی و بسته بندی موجود در بازار، گفت: آبهای بسته بندی از مراکز آبهای معدنی تهیه می شود که اغلب از برندهای معتبر برخوردارند. اما ممکن است نوع تقلبی این برندها در بازار وجود داشته باشد که مشکل ساز باشند.

مسئول مرکز سلامت آب آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو ادامه داد: آبهای معدنی و بسته بندی دارای پروانه و مجوز وزارت بهداشت، هیچ مشکل خاصی ندارند.

وی با اعلام اینکه به سمت رتبه بندی برندهای آبهای معدنی پیش خواهیم رفت، افزود: با تفکیک آبهای معدنی بسته بندی، مشخص خواهد شد هر کدام دارای چه املاحی هستند و چه برتری نسبت به یکدیگر دارند.

شکرچی تاکید کرد: رتبه بندی برندهای آبهای معدنی در کشور، علاوه بر اینکه به نفع تولید کنند است برای مصرف کننده هم مطلوب خواهد بود که بداند چه نوع آبی را با چه املاحی مصرف کند.

وی در ارتباط با آبهای بسته بندی که از منابع آب شرب شهری و لوله کشی تهیه می شوند، گفت: این قبیل آبهای بسته بندی نیز مشکلی ندارند و از منابع سالم تهیه شده و به آنها نگهدارنده و ضدعفونی کننده اضافه می شود.

مسئول مرکز سلامت آب آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو در خصوص فاسد شدن آبهای بسته بندی که در مجاورت نور مستقیم آفتاب قرار دارند، افزود: این موضوع در دستور کار این مرکز قرار دارد و بعد از انجام تحقیقات لازم، مشخص می شود که چنین مسئله ای تا چه اندازه صحت دارد. بعد از حصول نتیجه، طی اطلاعیه عمومی به شرکتهای تولید کننده اعلام خواهیم کرد.