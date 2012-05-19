تجهیز پایگاه‌ ورزش قهرمانی و آغاز طرح استعدادیابی برای توسعه ورزش قم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبینی صبح شنبه در نخستین نشست مشترک مسئولان ستادی اداره کل ورزش و جوانان با روسا، نواب رئیس و دبیران هیئتهای ورزشی استان قم تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان برنامههای جدیدی برای توسعه ورزش قهرمانی در کشور در نظر دارد که یکی از آنها تجهیز پایگاههای ورزشی قهرمانی در نقاط مختلف کشور است.
وی ادامه داد: علاوه بر تجهیز پایگاههای ورزش قهرمانی، با رویکرد مثبت وزارت ورزش و جوانان از مهرماه امسال طرح استعدادیابی همراه با دورههای آموزشی در رشتههای مختلف در نقاط مختلف کشور از جمله در قم آغاز میشود.
تلاش برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تاکید به مسئولان هیئتهای ورزشی نسبت به اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری، بیان داشت: مهمترین اقدامی که ما میتوانیم در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام دهیم، این است که از امکانات و لوازم ورزشی تولید داخل برای تیمها و ورزشکاران خود بهره ببریم.
وی در ادامه به تشریح وضعیت ورزش قم در سال 90 پرداخت و اضافه کرد: در بررسی به عمل آمده نشان داده شد که برخی از هیئتهای ورزشی نه تنها رشد و پیشرفتی نداشتهاند بلکه نسبت به ارزیابی عملکرد سال قبل از آن نیز دور از انتظار بودهاند.
جهانبینی افزود: با اینکه در سال 90 در بخش اعتبارات ورزش حدودا پنج یا شش ماه مشکلاتی پیش روی ورزش بود اما در مجموع سال جهاد اقتصادی را با موفقیت و پیشرفتهای قابل ملاحظهای در بخشهای مختلف ورزش قم سپری کردیم.
وی بیان داشت: محدودیتهایی که در سال 90 از نظر بودجه و اعتبارات برای ورزش قم پیش آمد، هرگز مانع موفقیتهای ورزش قم نشد و این اتفاق یک نکته مهم را به ما آموزش داد، اینکه در ورزش پول به تنهایی حرف اول را نمیزند.
باید از نظر استانداردها بیش از گذشته خود را به مرز ایدهآل برسانیم
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم اظهار داشت: با این حال از برخی رشتهها و هیئتهای ورزشی به لحاظ ظرفیتی غنی و قابل توجهی که از نظر نیروی انسانی متخصص و جمعیت تحت پوشش ورزشی برخوردارند و پیشینه آنها نظیر کونگفو، ووشو و جودو سابقه درخشان آن ورزش را نشان میدهد، انتظار بیشتری داریم.
وی یاد آور شد: البته نباید رشد و پیشرفت در برخی رشتهها از جمله کبدی، بدمینتون، موتورسواری و چندین رشته ورزشی دیگر را نیز نادیده گرفت ما در مجموع قم آنقدر ظرفیت و پتانسیل دارد که با وجود یک شهر بودن، میتواند موفقیتهای ارزندهای را در ورزش قهرمانی به دست بیاورد.
جهانبینی افزود: منکر این نکته هم نیستم که باید از نظر استانداردها بیش از گذشته خود را به مرز ایدهآل برسانیم اما در چند سال اخیر در تمام حوزهها اعم از زیرساختها، ورزش قهرمانی و همگانی و همچنین بخش عمرانی ورزش قم اتفاقات خوبی رخ داده است.
وی در پایان تصریح کرد: ورزش قم با تلاش مسئولان هیئتهای ورزشی، مربیان، داوران و ورزشکاران مستعد و زبده این استان با برخورداری از عوامل پشتیبانی در اداره کل ورزش و جوانان قطعا این ظرفیت را دارد که در سال 91 نیز روند رو به رشد خود را ادامه بدهد.
جهانبینی خبر داد:
تجهیز پایگاه ورزش قهرمانی و آغاز طرح استعدادیابی برای توسعه ورزش قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان قم از تجهیز پایگاه ورزش قهرمانی و آغاز طرح استعدادیابی برای توسعه ورزش قهرمانی در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبینی صبح شنبه در نخستین نشست مشترک مسئولان ستادی اداره کل ورزش و جوانان با روسا، نواب رئیس و دبیران هیئتهای ورزشی استان قم تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان برنامههای جدیدی برای توسعه ورزش قهرمانی در کشور در نظر دارد که یکی از آنها تجهیز پایگاههای ورزشی قهرمانی در نقاط مختلف کشور است.
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