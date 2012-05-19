رشیدی به "فرودگاه _ پرواز 707" نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، سال 90 قرار بود داود رشیدی بعد از اجرای نمایش "آقای اشمیت کیه؟" که در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد نمایش "فرودگاه _ پرواز 707" را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد. این نمایش در ابتدا قرار بود که در فصل پاییز اجرا شود اما سپس اعلام شد که رشیدی نمایش جدید خود را زمستان در سالن اصلی به صحنه می برد.



ولی نمایش "فرودگاه _ پرواز 707" زمستان سال 90 در سالن اصلی به صحنه نرفت و قرار شد این نمایش اردیبهشت ماه سال جاری در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شود. این در حالی بود که در جدول ارائه شده از سوی مجموعه تئاتر شهر نامی از نمایش جدید رشیدی و اجرای آن در سالن اصلی تئاتر شهر نبود.



رشیدی درباره وضعیت اجرای عمومی نمایش "فرودگاه _ پرواز 707" به خبرنگار مهر گفت: اجرای این اثر نمایشی منتفی شد و دیگر نمی شود این نمایش را در سال جاری به صحنه برد. حتما قصد دارم در فرصتی مناسب نمایش "فرودگاه _ پرواز 707" را به صحنه ببرم.



وی درباره احتمال اجرای اثری نمایشی در سال جاری یادآور شد: در حال خواندن نمایشنامه های مختلف داخلی و خارجی هستم تا اگر نمایشی بتواند توجه من را جلب کند آن را برای اجرا انتخاب کنم.



این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر تأکید کرد: قصد ندارم فقط نمایشی را صرف اجرا کارگردانی کنم بلکه باید نمایشنامه برای من حرفی برای گفتن داشته باشد. کار من کارگردانی و تولید و اجرای تئاتر است و سعی می کنم متن مورد نظرم را یافته و آن را به صحنه ببرم.



رشیدی درباره زمان و مکان در نظر گرفته شده برای اجرا در سال جاری افزود: هنوز به قطعیت برای زمان و مکان اجرای جدید نرسیده ایم. ابتدا باید متن مشخص شود تا ببینیم مناسب برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر است یا مجموعه تئاتر شهر.