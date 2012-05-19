به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در نشست خبری اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی از برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فیلتر سایت‌های غیرمجاز فروش اینترنتی کالا خبر داد و گفت: در شکایاتی که مردم بابت خریدهای اینترنتی کالا داشته‌اند مذاکرات وسیعی با وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفت که بر این اساس مقرر شده آن دسته از سایت‌هایی که در فروش اینترنتی کالاهای خود تقلب می‌کنند فیلتر شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین لوگوی اعتماد برای تمامی فروشندگان کالا در فضای سایبری طراحی شده که هر سایت فروش کالا باید با مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت لوگوی اعتماد را کسب کند.

وی تصریح کرد: ‌طراحی لوگوی اعتماد برآیند شکایاتی است که از یک واحد صنفی که به صورت الکترونیکی کالای خود را به فروش می‌رساند صورت گرفته است. این در حالی است که این اقدام تحت چتر قانون نظام صنفی کشور است و چنانچه کالای ارایه شده در فضای سایبری با آنچه تحویل خریدار می شود همخوانی نداشته باشد بستر شرکت برای مصرف کننده فراهم است.

مفتح ادامه داد: در یک واحد صنفی سنتی نمی‌توان متوجه شد که آن واحد چقدر توانسته توقع مشتری را برآورده سازد اما براساس ستاره‌های درج شده در لوگوی اعتماد به راحتی می‌توان متوجه شد تا چه اندازه واحد صنفی متعهد به عملکرد خود است.

وی ادامه داد:‌همچنین با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فضایی فراهم شده تا فعالیت‌ فروشگاه های الکترونیکی فاقد پروانه از اتحادیه لغو شود و این سایت‌ها فیلتر شده و امکان عرضه کالا را نداشته باشند.

قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت اظهار داشت: تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که شرایط را برای دریافت لوگوی اعتماد از سوی فروشندگان کالا در فضای سایبری سختگیرانه‌تر شود تا اعتماد مردم نسبت به آنها بیشتر شود ضمن اینکه شرایطی فراهم شده که این ستاره‌ها در لوگوی اعتماد از متخلفان گرفته شود.

مفتح در ادامه به برگزاری اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت‌ و کسب و کار الکترونیکی از یکم تا پنجم خردادماه به منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در این رویداد 20 کشور حضور خواهند داشت.

وی در ادامه به شکل گیری پروژه‌های بزرگی برای تسهیل کسب و کار الکترونیکی طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: سال 90 هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سال همگانی کردن تجارت الکترونیک نام گرفته بود که بر این اساس شرایطی فراهم شده که بتوان بسترهای لازم را برای توسعه کسب و کار الکترونیکی را فراهم کرد.

قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت همچنین از رونمایی سه پروژه بزرگ وزارت نفت در حاشیه رخداد منطقه‌ای تسهیل کسب و کار و تجارت الکترونیکی خبر داد و گفت:‌ این سه پروژه با حضور وزیر نفت رونمایی می‌شود.