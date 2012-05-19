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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۵

مانی‌فر:

طرح جامع تفصیلی سه شهر قزوین با 60درصد پیشرفت فیزیکی همراه است

طرح جامع تفصیلی سه شهر قزوین با 60درصد پیشرفت فیزیکی همراه است

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: هم اکنون طرح جامع تفصیلی شهرهای نرجه، ارداق و رازمیان با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مانی فر در این باره اظهارداشت: کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی برای طرح جامع تفصیلی شهر سگزآباد که هم اکنون با 50 درصد پیشرفت فیزیکی همراه است برگزار شد.

وی یادآورشد: در بررسی اولیه این طرح مطالعات وضع موجود، مشخصات و حوزه نفوذ، کاربری اراضی وضع موجود، خصوصیات اقلیمی، سلسه مراتب سیاسی، ساختار و سازمان شهری، شبکه ارتباطی، امکانات رشد کاربری، توسعه و تعیین عملکرد شهر مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت.

مانی فر با اشاره به تهیه طرح جامع تفصیلی 9 شهر استان قزوین تصریح کرد: اعتبارات اجرای طرح جامع تفصیلی شهرهای رازمیان، معلم کلایه، نرجه، ارداق، آوج، دانسفهان، کوهین و سگزآباد از اعتبارات ملی و شهر اقبالیه نیز از اعتبارات استانی تامین می شود.

وی درباره طرح های جامع تصویب شده شهرهای خرمدشت، اسفرورین، ضیاءآباد، بویین زهرا و الوند در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور افزود: طرح جامع قزوین نیز در حال جمع آوری و ارسال به این شورا در آینده نزدیک است.

مانی فر بیان کرد: طرح های جامع تفصیلی شال، شریفیه، بیدستان، آبگرم و خاکعلی مصوب شده و طرح تفصیلی شهرهای بویین زهرا، ضیاءآباد، اسفرورین و خرمدشت نیز در حال انتخاب مشاور هستند.

وی اظهارداشت: طرح جامع برای شهرهای دارای جمعیت بیش از 25 هزار نفر، طرح تفصیلی به دنبال اتمام طرح جامع و طرح جامع تفصیلی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر تهیه می شود.

کد مطلب 1605889

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