توسعه شبکه های الکتریکی هوشمند در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر گئورگ قره پتیان در نشست خبری پیش از ظهر امروز با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس شبکه های الکتریکی هوشمند در روزهای 3 و 4 خردادماه، افزود: شبکه های هوشمند جریان یک سویه را از سمت تولید کننده به سمت مصرف کننده به جریان دو سویه انرژی و اطلاعات میان تولید کننده و توزیع کننده تبدیل می کنند.

دبیر دومین کنفرانس شبکه های هوشمند کاربرد این شبکه ها را در نیروگاه ها و پالایشگاه ها دانست و اظهار داشت: علاوه بر این از این شبکه ها می توان در کنترل و مدیریت انرژی در ساختمانها بهره مند شد.



وی با اشاره به نو بودن این شاخه از مهندسی برق در دنیا و ایران، یادآور شد: از 10 سال قبل در دنیا و از 4 سال قبل در ایران به این حوزه از فناوری پرداخته شده است و با توجه به زمینه های تحقیقاتی که در کشور وجود دارد اقدام به برگزاری کنفرانسی در این زمینه شد.



دبیر دومین کنفرانس از امضای تفاهم نامه ای با سازمان بهره وری ایران (سایا) در روزهای برگزاری این کنفرانس خبر داد و اضافه کرد: این تفاهم نامه میان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان سایا منعقد خواهد شد.



قره پتیان ادامه داد: این تفاهم نامه در زمینه همکاریها علمی در حوزه توسعه شبکه های الکتریکی هوشمند است.



نمایه شدن مقالات در انجمن جهانی مهندسین برق



عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه در این کنفرانس 73 مقاله به صورت شفاهی و پوستر ارائه می شود، خاطر نشان کرد: در این کنفرانس در زمینه های زیر شبکه ها، حفاظت شبکه های هوشمند، ساختمانهای هوشمند، خودروی برقی، شبکه های توزیع و اثرات منابع انرژی پراکنده و تجدید پذیر بر شبکه های هوشمند بحث و بررسی می شود.



قره پتیان از نمایه شدن این مقالات خبر داد و گفت: کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در انجمن جهانی مهندسی برق (IEEE Xplore) نمایه خواهد شد.



وی همچنین یادآور شد: مقالات برگزیده کمیته علمی کنفرانس به زبان فارسی و یا انگلیسی برای انتشار به مجله پژوهشی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران و انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران معرفی خواهند شد.