  1. ورزش
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

کی‌روش اعلام کرد:

منتظری هم به فهرست آماده باش‌های تیم ملی اضافه شد

منتظری هم به فهرست آماده باش‌های تیم ملی اضافه شد

کادرفنی تیم ملی مدافع تیم فوتبال استقلال را هم به فهرست نفراتی که به آنها برای حضور در اردوی این تیم آماده باش داده شده است، اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که روز جمعه به 10 بازیکن سه تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان آماده باش داده اما تاکید کرده بود که فهرست تیم ملی نهایی نیست، امروز شنبه پژمان منتظری، مدافع تیم استقلال تهران را به این فهرست اضافه کرد.

به این ترتیب پس از دیدارهای دوم و سوم خرداد لیگ قهرمانان آسیا، فهرست نهایی تیم ملی اعلام خواهد شد تا بازیکنان در اسرع وقت خود را به اردوی ترکیه برسانند.

لازم به ذکر است تیم ملی فوتبال ایران صبح روز دوشنبه اول خردادماه برای برپایی یک اردوی 12 روزه عازم ترکیه خواهد شد و در این اردو یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی آلبانی برگزار می‌کند.

کد مطلب 1605896

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