احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: یقین دارم با توجه به روحیه بسیار خوب، جنگندگی بالا و توان مضاعفی که هادی علیزاده پورنیا بعد از قهرمانی آسیا از خود نشان داده است، می تواند در جام جهانی از اعتبار کشتی ایران دفاع کند.



وی ادامه داد: تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که یکی از کشتی گیران آن هادی علیزاده پورنیا قهرمان ارزنده کشتی استان قم است، از روز چهارشنبه گذشته در شهر سارانسک روسیه حضور دارد و از ظهر امروز رقابت خود با حریفان را آغاز می‌کند.



همگروهی ایران با روسیه، آذربایجان، بلاروس و بلغارستان



دبیر هیئت کشتی قم با اشاره به قرعه کشی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی و مشخص شدن حریفان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان، افزود: گروه بندی و وزن کشی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی جمعه شب در شهر سارانسک کشور روسیه برگزار شد و تیم ملی کشورمان در گروهی سخت با تیم روسیه میزبان مسابقات همگروه شد.



وی اظهار داشت: تیم ملی که به دلیل صدور دیر هنگام روادید چند ساعت پیش از وزن کشی وارد شهر سارانسک روسیه شد با قرعه کشی صورت گرفته، در گروه نخست این رقابت ها با تیم های ملی کشتی فرنگی روسیه، آذربایجان، بلاروس و بلغارستان همگروه شد.



رضایی ابراز کرد: این در حالی است که در گروه دوم نیز تیم های ملی کشتی فرنگی کشورهای ترکیه، قزاقستان، کره جنوبی، ارمنستان و مجارستان قرار گرفتند تا در پایان رقابت هایی که به شکل دوره ای برگزار می شود، تیم های صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شوند.



مصاف ایران با آذربایجان در روز نخست جام جهانی کشتی فرنگی



وی با اشاره به برنامه ریزی این دوره از رقابت ها، بیان کرد: در حالی که کشورهای روسیه و ترکیه قهرمان و نایب قهرمان رقابت های جهانی سال 2011 به عنوان سرگروه این مسابقات انتخاب شدند، تیم کشورمان صبح امروز در نخستین کشتی خود با تیم آذربایجان مسابقه می دهد.



دبیر هیئت کشتی استان قم یاد آور شد: مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در شهر سارانسک روسیه از امروز در حالی آغاز می شود که ابتدا چهار دور رقابت های مرحله مقدماتی به انجام خواهد رسید و رقابت های دور پنجم و مسابقات رده بندی و فینال نیز روز یکشنبه انجام می شود.



گفتنی است: هادی علیزاده پورنیا کشتی گیر جوان و آینده دار قمی که دارنده مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا در سال 2010 و همچنین دارنده مدال طلای رقابت های کشتی مردان آسیا در سال 2012 است، در جام جهانی کشتی فرنگی نماینده کشورمان در وزن 74 کیلوگرم خواهد بود.