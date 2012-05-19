سمینار "بزرگداشت فرهنگ و هنر پارسی با محوریت حکیم عمر خیام" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم طاهر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این سمینار که توسط کانون علمی - فرهنگی و ادبی "بهار" دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی واحد برگزار شد با اشاره به زندگانی خیام نیشابوری، درون مایه اشعار این شاعر پارسی را غنیمت شمردن وقت، ناپایداری جهان گذرا و همچنین مسایل فلسفی همچون آفرینش و ... دانست.



وی در ادامه به مقایسه شعرهای شاعران بزرگی همچون حافظ (که برترین شاعر شعر تلفیقی است)، سعدی (بزرگ ترین شاعر غزل های عاشقانه)، مولوی (بزرگ ترین شاعر شعر عارفانه) با اشعار حکیم عمر خیام پرداخته و او را بزرگ ترین شاعر شعر فلسفی معرفی کرد.



این سمینار با شعرخوانی و مشاعره جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان شاعر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ادامه و با توزیع بروشور "بزرگداشت مقام خیام نیشابوری" در بین حاضران خاتمه یافت.