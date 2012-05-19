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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

شریفی‌فر:

تولید کالای با کیفیت در سایه علم و فناوری امکان‌پذیر است

تولید کالای با کیفیت در سایه علم و فناوری امکان‌پذیر است

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان با اشاره به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاکید کرد: تولید کالای با کیفیت داخلی در سایه علم و فناوری امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شریفی فر صبح روز شنبه در نشستی با مجموعه کارکنان و تهیه کنندگان صدا و سیمای مرکز سمنان در محل سالن جلسات این مرکز با اشاره به اینکه دسترسی به علم و فناوری روز، تولید کالای با کیفیت را امکان پذیر می کند، گفت: قسمت مهمی از این امر نیز به وجدان کار، دقت در تولید و صرفه جویی در سرمایه های ملی بستگی دارد.

وی تصریح کرد: خدمات پس از فروش و تقویت کیفیت کالاهایی داخلی، مردم را تشویق خواهد کرد تا ازکالای ایرانی استفاده کرده و به این سبب به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی کمک کنند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان افزود: حمایت مردم از تولید ملی در اصل حمایت از سرمایه انسانی است که موجب تولید کار می شوند و کار کردن در فرهنگ دینی ما یک عبادت و ارزش است.

شریفی فر یکی از اهداف این مرکز در سال 91 را حرکت تولیدات صدا و سیما در راستای شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی دانست و بیان داشت: تلاش داریم در حوزه تولیدات صدا و سیما بر اساس شعار سال عمل کرده تا بتوانیم به نحو احسن به خواسته های رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشیده و این شعار به بهترین نحو تحقق پیدا کند.

وی همچنین افزایش مخاطب و رضایتمندی مردم را از دیگر اهداف این مرکز در سال 91 دانست و عنوان نمود: صدا و سیما زبان و همراه مردم خواهد بود و تلاش می نماید با تقویت رابطه مردم، نظام و حاکمیت، پروژه ها و طرح های دولت که در اصل از کارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را معرفی و از آن حمایت کند.

کد مطلب 1605912

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