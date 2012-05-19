"ماجرای شیرین نماز یک دختر بچه" انیمیشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این انیمیشن بلند که از تولیدات سیمای مرکز زنجان است، دختری در اتوبوس از پدرش می خواهد تا از راننده بخواهد برای ادای نماز اول وقت در جایی توقف کنند، اما پدر دختر سعی می کند به دختر کوچکش بفهماند که این امر تقریبا غیر ممکن است، اما دختر تصمیم می گیرد داخل اتوبوس وضو گرفته و بر روی صندلی اتوبوس نماز بگذارد. راننده متوجه مسئله شده و برای ادای نماز جماعت در محلی با صفا و زیبا توقف می کند.

این انیمیشن با هدف اهمیت برپایی نماز اول وقت و ایجاد علاقه و شوق برای ادای این فریضه الهی در اول وقت تهیه شده است.

استفاده از جلوه های ویژه برای زیبا نشان دادن نماز و نمازگزار، از جمله مواردی است که به جذابیت این انیمیشن افزوده است. انیماتورهای این برنامه منصور خلیفه لو و مسعود قارداشخانی هستند.