به گزارش خبرنگار مهر، رسول اکبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 6 واحد تصفیه خانه با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است، افزود: این تصفیه خانه ها در روستاهای قلنجی ارومیه، چفره تکاب، وار و دیزج خوی، گوی تپه مهاباد و ملاس سردشت ساخته می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرحها در مجموع 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شوند، ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها 25 هزار نفر از جمعیت روستایی استان از مزایای سامانه تصفیه خانه فاضلاب بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی همچنین از آماده اجرا شدن 30 واحد تصفیه خانه فاضلاب روستایی دیگر در استان خبر داد و گفت: مطالعات اجرایی این طرحها به اتمام رسیده و در صورت تخصیص اعتبارات لازم تا پایان برنامه پنجم توسعه بهره برداری از این طرحها نیز آغاز می شود.

اکبری با اشاره به اجرای 105 طرح آبرسانی به روستاهای استان طی سالجاری، اظهار داشت: این طرحها در 704 روستا با 70 درصد پیشرفت با صرف اعتباری بالغ بر 380 میلیارد ریال آغاز شده و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه 65 هزار خانوار با بهره برداری از آنها از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند، عنوان کرد: هم اکنون 81 درصد جمعیت روستایی از مزایای طرح آبرسانی برخوردار بوده که این میزان به 87 درصد افزایش می یابد.

وی شاخص برخورداری روستاها از تاسیسات آب آشامیدنی سالم را 97.4 درصد عنوان کرد و ادامه داد: سال گذشته 81 روستا به روستاهای تحت پوشش این شرکت افزوده شده و بیش از 12هزار انشعاب در سطح استان به تعداد انشعاب‌های موجود اضافه شده است.

اکبری تعداد انشعابات آب موجود در سطح روستاهای استان را 206 هزار و 860 فقره عنوان کرد و گفت: سال گذشته تعداد مشترکان خانگی 195هزار و 43 فقره بود و میزان مصرف سالانه این مشترکان 41 میلیون و 564هزار و 723 مترمکعب و متوسط مصرف ماهانه آن 16.7 متر مکعب بود.