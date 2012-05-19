کشاورزان مبارزه با آفت سن گندم مادری و پوره را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود کیا پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با سن غلات استان با بیان اینکه کل کانون های آلوده استان شناسایی و مبارزه شده است گفت: به علت پایان تخم ریزی آفت 'سن گندم' در برخی مناطق استان و سودمند نبودن سم پاشی در تعدادی از شهرستانها ، سم پاشی به مرحله 'پورگی' این حشرات و پس از خروج از تخم،منتقل می شود.

وی از سموم دسیس و فینیتروتیون بعنوان سموم پیشنهادی مدیریت حفظ نباتات استان برای مبارزه با آفت سن گندم نام برد و تصریح کرد: در این مرحله از مبارزه با آفت، سموم فینیتریتیون با دز یک لیتر در هکتار و دسیس با دز 300 میلی لیتر در هکتار توصیه می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه لازم است کشاورزان قبل از اقدام به سمپاشی با کارشناسان حفظ نباتات مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان خود مشاوره کنند تا از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری نمایند افزود: سرعت عمل در سمپاشی مناطقی که دارای آفت سن گندم مادری است مورد تاکید بوده و چنانچه مبارزه با این آفت در مرحله 'سن مادر' به طور کامل انجام نگردد ،احتمال طغیان آن پس از خروج پوره ها و عدم کنترل آنها،وجود خواهد داشت.

دبیر ستاد مبارزه با سن غلات استان با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها اگر مبارزه به موقع با این آفت انجام نشود خسارت کمی و کیفی به محصول وارد خواهد شد تصریح کرد: تخریب مراتع در اثر چرای بیش از حد، کاهش بارشها در برخی شهرستانها ، گرم وخشک بودن هوا و مبارزه نکردن به موقع کشاورزان با این آفت موجب افزایش جمعیت سن شده است.

کیا کاهش تولید محصول و پایین آمدن کیفیت نانوایی گندم را از تاثیرات منفی حمله سن گندم به مزارع عنوان نموده و افزود: شهرستان ملکان با 4هزار و 750 هکتار سطح مبارزه و شهرستان میانه با 2هزارو 835 هکتار سطح مبارزه زمینی با سن مادر بیشترین مناطق و کانون های آلوده به سن مادر را تشکیل داده و پس از آن شهرستانهای هشترود ، اهر ، مراغه ، چاراویماق ، بستان آباد و مرند به ترتیب با 845 ، 750 ، 450 ، 50 ، 35 و 10 هکتار سطح مبارزه زمینی با سن مادر هستند که در آنها کل کانونهای آلوده شناسایی و مبارزه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مبارزه نکردن به موقع با سن مادر موجب تکثیر سن های جوان شده و مزارع را برای سالهای آینده نیز به شدت آلوده می کند افزود: تا کنون بیش از 9 هزار و 725 هکتار مبارزه با سن گندم در استان انجام شده است، به‌ گونه‌ای که مبارزه با سن مادر رو به پایان است و مبارزه با پوره‌های سن نیز در برخی از شهرستانها در حال انجام است.

کیا با بیان اینکه کشاورزان برای مقابله با آفت سن گندم، همکاری بسیار خوبی با مدیریت حفظ نباتات داشته‌اند و بدین ترتیب گندم امسال از لحاظ اقتصادی مناسب بوده و دارای کیفیت خوبی است تصریح کرد: بارش‌های مناسب در بیشتر شهرستانها به جز ملکان و میانه( به دلیل همجواری با کانون آلوده استان زنجان ) باعث شده است که رشد گندم در شرایط مطلوبی قرار گیرد و جای هیچ مشکلی نیست.

وی با بیان اینکه در شهرستانهای مراغه و ملکان که بارشها در آن کم بوده رغبت کشاورزان جهت مبارزه با سن گندم پایین می باشد افزود: از فرمانداران و همه مدیران این دو شهرستان می خواهیم با بسیج عمومی در جهت مبارزه با سن گندم برخیزند و اجازه ندهند تا تولید گندم در این دو شهرستان به مخاطره افتد.