9 جایزه ششمین جشنواره مطبوعات غرب کشور به همدان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش سرمقاله "مهناز روزبهانی" از نشریه آوای ملایر با اثر "بازنشستگی یا معافیت از زندگی" رتبه سوم را کسب کرد و "اسدالله ربانی مهر" با اثر "پیشرفت ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در 33 بهار انقلاب" از نشریه هگمتانه در بخش یادداشت رتبه دوم را کسب کرد.

در بخش طنز مکتوب نیز"روح الله صالحی" با اثر "شهر بدون سطل زباله" در ماهنامه فردای نهاوند به عنوان نفر برتر معرفی شد و "حبیب الله طاقی احسن" با اثر "پیام فجر" در روزنامه همدان پیام استان همدان رتبه سوم را در بخش گرافیک و طرح کسب کرد.

در بخش مصاحبه "فاطمه حبیبی" با اثر "دیگر مدیر کل نمی شوم" در روزنامه همدان پیام رتبه دوم را کسب کرد.

در بخش گزارش مطبوعات محلی "اکرم چاردولی" با دو اثر "اینجا محرومیت را تقسیم می کنند" و " پارکینگ پاشنه آشیل مدیریت شهری همدان" از روزنامه همدان پیام نفر دوم شد و "آزاده طغانی روشن" با اثر "کارگران ساختمانی میدان های شهر را رها نمی کنند" از روزنامه همدان پیام نفر سوم این جشنواره شد.

در بخش ویژه جشنواره نیز "یدالله طاقتی احسن" با اثر "بی رمقی همدان در سال جهاد اقتصادی" در نشریه پیام همدان مقام دوم را کسب کرد.

در بخش کاریکاتور "محمد نظری" با اثر بدون شرح از همدان پیام، یکی از نفرات برتر این بخش جشنواره معرفی شد.