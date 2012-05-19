27 طرح مخابراتی در قم افتتاح شد/ آغاز عملیات احداث نیروگاه برق 6 مگاواتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در این مراسم که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و جمعی از مدیران و مسئولان استان نیز حضور داشتند، در سخنانی با تبریک روز جهانی مخابرات، از تلاش ها و زحمات فعالان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان قدردانی کرد.



وی تکریم و رضایتمندی مردم را یکی از مهم ترین وظایف دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت: با توجه به نوع ماهیت و گستردگی خدمات و ماموریت های شرکت مخابرات، این مهم باید در همه بخش های این سازمان متجلی شده و سرلوحه کار مسولان و کارکنان این مجموعه قرار گیرد.



استاندار قم از ارتباطات و فن آوری اطلاعات به عنوان اساس و زیر بنای مهم پیشرفت و توسعه جامعه یاد کرد و افزود: اگر خواهان برداشتن گام های بلندی به سوی توسعه و تعالی کشور در عرصه های مختلف هستیم باید توسعه این بخش به جد مورد توجه قرار گیرد.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به ترسیم برنامه چشم انداز توسعه فن آوری اطلاعات کشور گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است با تدوین برنامه های کلان ملی و منطقه ای نسبت به ایجاد زیر ساخت های ارتباطی مناسب اقدام کند.



وی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را از تکالیف اصلی این وزارت در برنامه پنجم نام برد و گفت: این شبکه به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، گسترش صنعت فناوری اطلاعات، افزایش سطح سواد اطلاعاتی و بهره‎وری حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد و تا پایان سال دوم برنامه کلیه دستگاه های اجرایی و تا پایان برنامه، شصت درصد خانوارها و کلیه کسب و کارها باید بتوانند به این شبکه ملی متصل شوند.



استاندار قم با بیان این که برای تحقق موارد یاد شده باید بیش از 12میلیون پورت در کشور ایجاد شود افزود: خوشبختانه ظرفیت ملی برای 15 میلیون پورت وجود دارد.



حجت الاسلام موسی پور الکترونیکی کردن 70 درصد آموزش‌ها، 30 درصد تجارت خارجی، صدور کارت هوشمند ملی، الکترونیکی کردن صد درصد نقل و انتقالات املاک و تعاملات بین دستگاه‌های اداری را از دیگر تکالیف و برنامه‌های بخش فن آوری نام برد و گفت: مهم ترین وظیفه وزارت ارتباطات و شرکت های زیر مجموعه این است که به خوبی این اهداف را احصاء و برنامه ریزی هوشمندانه و هدفمندی را برای رسیدن به این اهداف ترسیم کنند.



وی با اشاره به این که زیر ساخت های ارتباطی برای تحقق اهداف برنامه های ملی توسعه ارتباطات در قم مهیا است افزود: پهنای باند مناسب، ضریب بالای نفوذ تلفن و شبکه های اینترنت ظرفیت های بسیار خوبی را در این بخش ایجاد کرده که لازم است با حرکتی پر شتاب زمینه عملیاتی کردن برنامه های این حوزه فراهم شود.



استاندار قم همچنین به ظرفیت های ویژه استان در بحث دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: استان قم از قابلیت‌های منحصر بفردی برای تبدیل شدن به اولین شهر الکترونیک کشور برخوردار بوده و کسب رتبه اول کشوری استان قم در دومین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر این مساله است.



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در زمینه راه اندازی شبکه متروانترانت، این شبکه را عامل مهمی برای تحقق اهداف برنامه و بستر مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: مشکلات فنی و مدیریتی این شبکه باید هر چه سریع تر حل شود.



استاندار قم در پایان به ظرفیت های قم در زمینه تولید محتواهای دینی در سایت ها و شبکه های اطلاع رسانی اشاره و تصریح کرد: پروژه اتصال فیبر نوری به منازل با توجه به زمینه های مناسب آن در قم امری مهم و ضروری است که باید اجرایی شدن آن بررسی و کارشناسی شود .



در پایان این مراسم، با حضور استاندار قم، کلنگ احداث پروژه نیروگاه برق 6 مگاواتی قم به زمین زده شد.



این نیروگاه که امکان تولید همزمان برق و حرارت را فراهم می کند در زمینی به مساحت 3700 متر مربع و با سرمایه گذاری 73 میلیارد ریال در مدت 8 ماه ساخته خواهد شد.